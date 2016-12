Partida cu nemţenii, un nou început pentru Viitorul

FC Viitorul Constanţa a dat uitării rezultatele sub aşteptări din acest an, iar în meciul de duminică, de la ora 19.30 (în direct la Dolce Sport 1), de pe stadionul “Farul”, vrea să readucă bucuria pe chipul constănţenilor. Ca şi în tur, la debutul în primul eşalon, FC Viitorul nu obţinuse nicio victorie în campionat până la disputa de la... Piatra Neamţ. Atunci jucătorii pregătiţi de Cătălin Anghel au şi reuşit de altfel cel mai categoric succes din acest sezon, scor 3-0. De data aceasta antrenorul constănţenilor ar fi mulţumit chiar şi cu o victorie la limită, una care ar oferi un moral pe măsură echipei. Viitorul a pierdut în etapa precedentă la Mediaş, scor 1-4, în timp ce Ceahlăul a fost învinsă pe teren propriu de Steaua, scor 4-3.

„Niciun meci nu seamănă cu altul. Ceahlăul este o echipă bine organizată şi nu va fi uşor. Şansele de a lua cele trei puncte depind doar de noi. Avem nevoie de tărie de caracter. Să dăm totul pe teren. Nu mă interesează câte goluri dăm, vrem doar să învingem. Orice meci este foarte important, mai ales că nu suntem într-o situaţie prea roză. Am avut unele probleme, dar aşa cum şi anul trecut de la meciul cu Ceahlăul am început să practicăm un joc mai bun. Sperăm să o facem şi de data aceasta. Statistic, noi am avut o posesie mult mai bună decât Astra, U. Cluj sau Mediaş, dar nu am fost eficienţi şi am făcut greşeli. Când vom avea şi o victorie, ne va da şi moral”, consideră Cătălin Anghel.

INTRAREA GENERALĂ, 5 LEI! Pentru meciul cu Ceahlăul Piatra Neamţ, conducerea clubului constănţean a decis ca intrarea generală să fie 5 lei. Biletele pot fi comercializate astfel - sâmbătă: ora 11.00 - 16.00 de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, Tribuna oficială); duminică: ora 11.00 - 19.30 de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, Tribuna oficială); ora 17.00 - 19.30 de la Stadionul “Farul” (Str. Ion Andreescu). FC Viitorul reaminteşte fanilor săi că toţi spectatorii care au achiziţionat bilete la meciul FC Viitorul Constanţa - Universitatea Cluj, din etapa a 21-a, beneficiază, în baza biletului achiziţionat la acel meci, de intrare gratuită la partida cu Ceahlăul Piatra Neamţ.