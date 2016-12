Partidele din opoziţie iau în calcul o posibilă intrare la guvernare

Liderii partidelor din opoziţie recunosc că iau în calcul posibilitatea intrării la guvernare alături de PD-L sau PSD, în funcţie de viitorul preşedinte. Vicepreşedintele PNL Relu Fenechiu a declarat, în weekend, că, în cazul căderii actualului Executiv, liberalii ar trebui să excludă intrarea la guvernare în orice formulă care implică numirea de către Traian Băsescu a premierului. El a precizat, însă, că este interesat de un parteneriat cu PD-L, după alegerile prezidenţiale, în varianta în care Băsescu nu va cîştiga un nou mandat: “Băsescu nu poate fi un partener, nu oferă încredere. Nu am nimic cu PD-L, dar nu atîta timp cît e condus de Traian Băsescu. Actualul preşedinte are şanse minime de a mai cîştiga un mandat, de aceea nu este exclusă varianta colaborării cu PD-L. După alegeri, orice variantă de guvernare este posibilă, atîta timp cît sînt respectate nişte principii”. Fenechiu a arătat că negocierile ce vor avea loc între partide pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale va fi decisiv pentru formula viitorului Guvern: “Numai cine vrea să fie ipocrit ar spune că turul al doilea nu va influenţa componenţa noului Guvern”. La rîndul său, liberalul Bogdan Olteanu a declarat că este greu de crezut că majoritatea se va schimba înainte de alegerile prezidenţiale şi că negocierile se vor purta după alegeri. El crede însă că “important nu e atît să schimbăm această majoritate, sau ce majoritate o să vină, cît existenţa unei politici anticriză care să facă economia să meargă pentru că este clar că această politică lipseşte acum”. Întrebat ce ar fi mai bine pentru PNL după alegerile prezidenţiale, adică dacă să rămînă în opoziţie sau să intre la guvernare, Olteanu a opinat că ar fi mai bine ca liberalii să intre la guvernare. Preşedintele UDMR Marko Bela a declarat că nu exclude destrămarea coaliţiei PD-L-PSD înainte de alegerile prezidenţiale, arătînd că Uniunea este deschisă la orice variantă de colaborare pentru o viitoare guvernare. El a spus că şi-ar asuma revenirea la putere pe un program clar care să cuprindă soluţii anticriză, dar şi priorităţile formaţiunii. Marko Bela a subliniat că nu concepe o nouă formulă de guvernare minoritară, singura soluţie fiind o coaliţie majoritară cu susţinere puternică. În plus, el a precizat că nu exclude o colaborare cu niciuna dintre formaţiunile parlamentare şi a vorbit despre schimbarea Guvernului după alegerile prezidenţiale: “În acest moment, zarurile nu sînt aruncate, sîntem deschişi”. Liderul Uniunii a precizat că, dacă va fi ales un nou preşedinte al României, cu certitudine se va forma un alt Guvern, iar dacă va fi reales Traian Băsescu, “există alternative”. Preşedintele executiv al UDMR şi candidatul Uniunii la alegerile prezidenţiale, Kelemen Hunor, crede că parteneriatul PD-L-PSD va rezista pînă la prezidenţiale, dar spune că, în varianta ruperii coaliţiei, formaţiunea pe care o reprezintă nu este dispusă să intre la guvernare în acest an. El a adăugat că, după scrutinul prezidenţial, Uniunea este dispusă la orice dialog pentru a face parte din Executiv, însă negocierile trebuie să aibă la bază un program comun. În plus, Hunor a precizat că UDMR nu exclude susţinerea niciunui candidat la preşedinţie în turul al doilea, cu excepţia lui Vadim Tudor. El a apreciat că nu ar fi oportună organizarea alegerilor anticipate, în cazul căderii Guvernului, pentru că opţiunea populaţiei ar fi similară cu cea exprimată la ultimul scrutin, ceea ce nu ar rezolva situaţia actuală.