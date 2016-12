Preşedintele PSD, Victor Ponta, a afirmat, ieri, că toţi candidaţii Uniunii Social Liberale (USL) la alegerile parlamentare vor trebui să scrie o demisie în alb, astfel încât să fie sancţionaţi cu pierderea mandatului în cazul în care, după ce vor fi aleşi, vor trece la altă formaţiune politică. Ponta a declarat că, până pe 19 martie, se vor încheia discuţiile privind alegerile locale, iar partidele din USL îşi vor trece în Statut interdicţia de a colabora cu actuala Coaliţie de guvernare: “Pe 7 aprilie, într-un eveniment fără precedent în politica românească, şi anume după congresul extraordinar al fiecăruia dintre cele trei partide, adică PSD, PNL şi PC, se vor adopta aceleaşi decizii, şi anume: USL merge împreună la alegerile locale, parlamentare şi la cele prezidenţiale, partidele din USL nu vor colabora în niciun caz cu Traian Băsescu şi PDL\". El a adăugat că “aşa cum primarii, aşa cum consilierii locali şi judeţeni îşi pierd mandatul dacă îşi înşală electoratul, dacă spun că sunt PSD-şti sau PNL-işti sau orice altceva şi apoi, pentru motive de bani sau de dosare penale, trec în altă parte, la fel trebuie să se întâmple şi cu parlamentarii. Şi noi vom da acest semnal pe care se pare că PDL şi aliaţii lor traseişti politici se feresc să îl dea, dar cred că reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care oamenii văd parlamentarii”.

Co-preşedintele USL a fost întrebat dacă Uniunea are un plan B în situaţia în care, într-o probabilitate de \"0,0001%\", nu va câştiga la parlamentare 50 plus 1 din mandate. El a răspuns că există un astfel de plan: \"La locale nu cred că vom lua 50 plus 1%, pentru că la locale votul politic e mai puţin important decât persoana. Acolo, există nişte lucruri locale, PDL are nişte primari care au primit foarte mulţi bani. Nu vom lua 50% probabil. La parlamentare, unde votul este foarte politic, oricât de bun este primarul, nu va putea să-i convingă pe oameni să-i voteze pe primarii PDL şi acolo scorul va fi mai mare. Dincolo de asta, în varianta în care, şi nu e exclusă, dar e puţin probabilă, de a nu lua 50% din mandate, planul B este foarte simplu şi foarte clar, deşi nu explicit: în Statut se va trece o interdicţie expresă, ca să nu poată fi modificată tot de un alt congres, de a nu colabora cu PDL. Atât\".