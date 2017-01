Partidele politice pot susţine independenţi la prezidenţiale

Guvernul a modificat, miercuri, prin ordonanţă de urgenţă, Legea alegerilor prezidenţiale, precizînd că un candidat susţinut de partide politice sau alianţe nu trebuie să fie neapărat membru de partid. O prevedere introdusă de ordonanţa de urgenţă discutată de Guvern arată că, „în situaţia în care mai multe partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinînd minorităţilor naţionale doresc să propună acelaşi candidat la funcţia de preşedinte al României, acestea se pot asocia între ele numai la nivel naţional, pe bază de protocol, constituind o alianţă electorală”. De asemenea, ordonanţa prevede că „apartenenţa politică a candidatului la partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinînd minorităţilor naţionale sau la unul din membrii alianţei politice sau alianţei electorale care îl propune nu constituie o condiţie pentru a candida”. Ordonanţa de urgenţă stabileşte că ziua alegerilor este duminica şi scrutinul are loc „în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de preşedinte”. Cu cel puţin 45 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabileşte data alegerilor prin hotărîre. În varianta iniţială a legii, Guvernul putea stabili data alegerilor pînă la împlinirea a 5 zile de la data expirării mandatului preşedintelui în funcţie. În privinţa perioadei campaniei electorale se precizează că aceasta „începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor şi se încheie în dimineaţa zilei de sîmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7.00”. Votarea începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00. Candidaţii la alegerile prezidenţiale au acces gratuit, în campania electorală, la televiziuni şi radiouri. Actul normativ interzice utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încît să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat. „Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute de lege nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură”, se mai precizează în ordonanţă. În plus, activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic, iar folosirea minorilor cu vîrsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă. Alegătorii care, în ziua votării, se află în altă comună, oraş sau municipiu decît cel de domiciliu, votează numai la secţiile de votare special constituite, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot constituie contravenţie şi, potrivit OUG, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 4.500 lei şi 10.000 lei.