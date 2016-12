Partidul Alianţa Socialistă, dizolvat

Am aflat ieri că a fost dizolvat un partid despre care abia dacă ştiam că există: Partidul Alianţa Socialistă (PAS). Decizia a fost luată de Tribunalul Bucureşti şi poate fi atacată cu recurs. Conform wikipedia, partidul a fost fondat, în 2003, de membrii Partidului Socialist al Muncii (PSM) care au refuzat comasarea prin absorbţie a acestui partid în PSD, decisă anterior sub conducerea lui Ioan Sasu. Începând cu anul 2004, PAS a participat la toate alegerile, cu excepţia celor parlamentare din 2008 şi a celor europarlamentare din 2009, când nu a aliniat nici un candidat. Procentual, cel mai bun rezultat electoral a fost obţinut la alegerile parţiale pentru Parlamentul European din 2007, când a înregistrat un scor electoral de 0,55%. Ca număr de mandate obţinute, cel mai bine s-a comportat în anul electoral 2004, când a obţinut 4 mandate de primar şi 72 de consilier locali. La alegerile locale din 2012 a obţinut un număr de 34 de consilieri locali, în timp ce la alegerile parlamentare din acelaşi an nu a aliniat decât 20 de candidaţi.