Partidul Liberal Reformator și-a adoptat noul Statut

Congresul Partidului Liberal Reformator (PLR) a adoptat, astăzi, Statutul partidului, care este în cea mai mare parte similar cu cel al PNL, dar această formaţiune politică va avea 19 vicepreședinți aleși uninominal și 27 de membri ai Biroului Politic Central. Congresul PLR a adoptat noul Statut al partidului, după ce susținătorii lui Călin Popescu Tăriceanu au hotărât schimbarea numelui Partidului Național al Mediului în Partidul Liberal Reformator. Documentul este în cea mai mare parte similar cu al Partidului Național Liberal, păstrând atât o serie de denumiri, cât și o serie de foruri de conducere și principii de organizare. Astfel, a fost preluată ideea Delegației Permanente, for suprem de conducere între congresele partidului, din care fac parte toți aleșii, fie parlamentari, europarlamentari, demnitari ai partidului, președinți de consilii județene, vicepreședinți de CJ, primari sau viceprimari de municipii reședință de județ. În plus, PLR a introdus un for de conducere suplimentar, Consiliul Național Executiv, din care fac parte membrii Biroului Politic Central, aleșii partidului, liderii de filiale și președinții comisiilor de specialitate.