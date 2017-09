Partidul România Modernă și Demnă, cea mai nouă formațiune politică din România

09:48:46 / 02 August 2017

BAISAN VREA MEMBERSHIP

Judecand dupa nivelul de dezvoltare economica si calitatea politicianistilor si a majoritatii cetatenilor , Romania nu este nici moderna si nici demna , Noul partid creat dar nelansat , este intr-adevar ceva inedit in politichia romaneasca . Cine crede ca intr-o tara in care s-au lansat nenumarate proiecte nerealizate va reusi sa faca ceva fara sa aiba priecte , trecand " imediat la munca " . este nu un visator oarecare ci unul care inca nu stie pe ce lume traieste . Dl Baisan nu stie probabil ca proiecte fara realizari au existat si exista , dar realizari fara proiectre , nu . Retinem faptul ca in prima faza , totul se va petrece ijn anonimat , de unde deducem ca partidul nou infiintat va fi ceva similar cu o societate comerciala pe actiuni la purtator , in care nimeni va avea dreptul s-o faca pe desteptul . Mai intai va trebui ca romanii care pana acum au trait ca trogloditii sa iasa din pesteri si sa treaca pe la sediul noului partid ca sa-si primeasca demnitatea de care au fost lipsiti pana acum . Va trebui sa fim foarte atenti in situatia in care cineva se va apropia de noi si ne va propune sa aderam . Acel " cineva " va avea infatisarea unui filtru care va garanta respectivului filtrat realizarea deplina a anonimatului , cu conditia ca acesta sa n-o faca pe desteptul , ci sa dea dovada de la inceput ca va fi disciplinat , adica sa nu uite ca disciplina de partid este sa te faci ca esti mai prost ca liderul acestuia si sa-i accepte pe cei numiti in fuctii de conducere asa cum sunt . Am lasat intentionat la urma cea mai revolutionara prevedere : proiectul trebuie sa reprezinte societatea asa cum este ea " gradata " acum . adica , prostii sa ramana prosti si smecherii sa fie lideri si sa fure pe masura calitatilor si posibilitatilor oferite de o Romanie in sfarsit moderrnizata si demna . Feicitari dle Baisan si asteptam cu nerabndare sa aflam care sunt personalitatuile locale care vor da buzna in noul partid , desigur , daca vor binevoi sa iasa din anonimatul in care au traiot si pana acum .