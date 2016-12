„Partizanii” vor curăţenie în ţară

Trupa Partizan revine în forţă, nu cu o piesă, ci cu un imn! Trupa a lansat, vineri, imnul campaniei „Let\'s Do It, Romania!\". „Ţara mea este model, trebuie doar să crezi în el\"... melodia este o adevărată surpriză pentru toţi românii, pentru că nu este deloc una necunoscută. Imnul este o reinterpretare a celebrei melodii „Fata mea\", care a devenit „Ţara mea\", în noua formulă cu versuri adaptate la ideea proiectului. Mesajul imnului este unul optimist şi încurajează oamenii să se înscrie la curăţenie, pentru „a face ţara model\". „Ne-am gândit cum să ajutăm echipa ‘Let\'s Do It, Romania!’ şi ne-am dat seama că cel mai bine s-ar potrivi ‘Fata mea’. Este o melodie plină de viaţă, care prinde foarte bine la public\", a declarat Adrian Pleşca, alias Artanu, liderul trupei Partizan. Scopul imnului este de a aduce proiectul pe buzele tuturor iubitorilor de muzică, care se pot identifica uşor, în acest fel, cu cauza promovată. Imnul poate fi ascultat online şi poate fi preluat de orice post de radio care doreşte să se implice în promovarea proiectului. „Let\'s Do It, Romania\" este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune să cureţe deşeurile din toată ţara, din arealele naturale (zonele din afara oraşelor), într-o singură zi - 25 septembrie. România este cea mai mare ţară din Europa care organizează acest proiect.