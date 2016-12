Party incendiar cu C.R.B.L, la Mamaia

Încă o noapte de pomină s-a consumat la Mamaia şi joi spre vineri, când tinerii cu energie inepuizabilă s-au distrat şi au dansat până în zori, prin cluburile din staţiune. Unul dintre localurile în care atmosfera a fost incendiară, în cea de-a doua noapte a minivacanţei, a fost Crema Summer Club, acolo unde peste două sute de tineri s-au dezlănţuit până în zori, iar C.R.B.L şi dansatorii săi au făcut show live spre dimineaţă.

„E PLIN DE CĂPRIOARE” Exact cum spun şi versurile celebrei piese a lui C.R.B.L, „Petre”, localul a fost „plin de căprioare”, mai precis de domnişoare care mai de care mai sexy, care au fost, practic, sufletul petrecerii. Aflaţi în minoritate, băieţii s-au lăsat hipnotizaţi de mişcările dansatoarelor de la Crema, dintre care câteva vor apărea şi în clipul imnului staţiunii, „Viva Mamaia”, pentru care au participat, marţi, la filmări. Domnişoarele venite în club pentru distracţie s-au îmbrăcat la fel ca în toiul verii, cu pantaloni scurţi şi fuste mini, iar din câte se putea observa cu ochiul liber, multe dintre ele au tras din greu, în timpul iernii, prin sălile de fitness.

CU „PETRE”, LA MARE Solistul şi dansatorul C.R.B.L a urcat pe scenă în jurul orei 3.00, începându-şi concertul în forţă, cu hit-ul „Petre”, pe care au dansat toţi cei din club. Au răsunat live, desigur, şi celelalte hit-uri ale sale, precum „K-boom” sau „Românul n-are noroc”, iar artistul s-a declarat încântat că a venit în minivacanţă la mare, cu toate că de 1 Mai a stat acasă şi a petrecut în familie.

„Am venit cu „Petre” să văd dacă la Constanţa e locul lui sau nu. Se pare că este... Sunt la primul concert din sezonul estival. De 1 Mai, nu am făcut nimic special, am stat acasă, cu familia. Nu am mai stat de mult timp acasă de 1 Mai şi nu îmi pare rău. Când eram mai tânăr şi mai cretin, pe la 18 ani, am plecat cu trenul din Piteşti, doar cu hainele de pe mine şi m-am întors după şase zile, de la mare. Am reuşit! Vama Veche nu era aşa celebră pe vremea aceea, aşa că m-am plimbat pe tot litoralul, am stat pe la prieteni, prin Constanţa. Vara aceasta, sper să mă bronzez mai mult, o să caut locuri unde să mă retrag şi să mă relaxez, dar am să şi petrec... pentru că aşa e meseria. Am venit doar cu băieţii din trupa mea de dans, pentru că fetele au fost... pedepsite”, a declarat C.R.B.L