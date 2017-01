Party incendiar cu Geo DaSilva, la Constanţa

Constănţenii amatori de distracţii nocturne sînt aşteptaţi, în această seară, în clubul Wish, la un party incendiar cu Geo DaSilva, warm-up-ul fiind asigurat de DJ Flipper. Geo daSilva este unul dintre componenţii trupei „Funky DJs”, cunoscută pentru hiturile „Doar tu şi eu” şi „Stai”. Debutînd în cariera solo, Geo daSilva a dat… lovitura cu cel mai recent single al său, „I’ll Do You Like a Truck”, pe care îl vor putea asculta şi constănţenii, live, în această noapte, după ora 01.00. Single-ul a beneficiat de o extinsă campanie de promovare pe internet, iar acum piesa a fost licenţiată în Grecia, Cipru, Turcia, Moldova şi Albania. Tot astăzi, în clubul de la malul mării, Geo DaSilva îşi va lansa şi noul album. Preţul unui bilet la la acest eveniment costă 20 de lei.