Party-uri de vineri

În ciuda vremii capricioase din acest sfârşit de săptămână, litoralul românesc şi, mai ales, staţiunea Mamaia rămân punctul fierbinte al distracţiei pentru turişti, dar şi pentru constănţenii care, fie nu îşi pot lua concediu, fie preferă să îl petreacă acasă, „bifând” concertele, party-urile şi festivalurile din agenda estivală.

• Disco Party, la Aqua Magic Mamaia • Unul dintre evenimentele de maxim interes ale serii de vineri este, de departe, Disco Party-ul organizat la Aqua Magic din Mamaia, începând cu ora 21.00 şi transmis în direct de Neptun TV. Invitaţii speciali ai serii sunt Alex Velea, care va susţine un concert live şi Rallsa.

• Serbările Timişoreana • Astăzi se dă startul unui eveniment ce tinde să devină tradiţie la Constanţa, în fiecare vară: Serbările Timişoreana. De vineri şi până duminică, timp de trei zile, în parcarea de la Poarta 1 Constanţa se desfăşoară concursuri cu premii şi concerte, „asezonate” cu bere, mici şi pâine proaspăt rumenită.

Programul Serbărilor va începe în fiecare zi, la ora 14.00, cu concursuri pentru cei care ne trec pragul, trubaduri, momente de pantomimă şi nelipsiţii fotografi de epocă. Spre seară, vor avea loc concerte, cu şi mai multe jocuri şi întreceri. În această seară, după ora 20.00, vor cânta pentru publicul de la malul mării Viţa de vie şi Cargo. Mâine, de la aceeaşi oră, vor putea fi ascultaţi Vunk şi Holograf. Duminică, pe scenă vor evolua Zero şi Direcţia 5. Intrarea la eveniment este liberă!

• Cheeky Girls, în Jezoo • În această seară, în clubul Jezoo din Mamaia, petrecăreţii vor avea parte de o noapte cu adevărat memorabilă, alături de celebrele gemene Cheeky Girls. Româncele Monica şi Gabriela Irimia, interpretele hitului „The Cheeky Song (Touch my Bum)”, care le-a adus afirmarea în Marea Britanie, vor concerta în premieră la Mamaia.

Venite direct de la Londra, gemenele vor face show în jurul orei 02.00 dimineaţa, susţinute coregrafic de o trupă de dansatori mulatri şi vor acorda fanilor o şedinţă de autografe. Fetele au intrare liberă, iar pentru băieţi, biletele vor costa 20 de lei.

• „Folk You! Florian Pittiş” • Tot vineri seară, în cea de-a doua zi a festivalului „Folk You! Florian Pittiş”, turiştii şi localnicii din Vama Veche vor putea asista la concerte susţinute de: Folk Frate!, Bogdan Grosu, Cristi Dumitraşcu, Daniel-Silvian Petre&Emil Kindlein, Adrian Berinde, Maria Gheorghiu, Emeric Set, Taxi, Vasile Şeicaru, Guess Who, Holograf. Sâmbătă, publicul se va putea bucura de: Proiectul Tivodar, Jazzpospolitas, Fox Studis, Dinu Olăraşu, Alina Manole, Poesis, Mircea Baniciu, Marius Mihalache şi Irina Sârbu, Nicu Alifantis&ZAN, Puya.

La Vama Veche va mai putea fi urmărit, în această seară, la clubul Goblin, un concert live susţinut de trupa Şuie Paparude, intrarea fiind liberă.