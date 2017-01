Party-uri şi concerte prin cluburile din Mamaia şi Constanţa

Vremea de toamnă îi îndeamnă din ce în ce mai ferm pe tineri să îşi petreacă timpul rezervat distracţiei mai mult prin spaţii închise. Fie că vorbim de Mamaia sau Constanţa, cluburile de aici vin în întâmpinarea petrecăreţilor cu oferte de divertisment în funcţie de diversele preferinţe.

VUNK, LIVE Îndrăgita trupă Vunk susţine sâmbătă noapte, după ora 23.00, un concert în clubul Ego din staţiunea Mamaia. Este un eveniment inedit pentru exclusivistul club, care a adus, în vară, o serie de DJ şi artişti de pe alte continente şi reprezintă, practic, un cadou pentru admiratorii trupei ce are un fan-club şi în Constanţa. Preţul unui bilet la acest concert este de 20 de lei, iar o veste bună o reprezintă şi faptul că nici acest club nu se închide pentru moment şi va mai organiza evenimente-surpriză în această toamnă.

MINCULESCU ŞI GUESS WHO Un eveniment inedit are loc sâmbătă, de la ora 23.00, pe scena clubului Doors din Constanţa. Fostul solist al trupei Iris, Cristi Minculescu, va concerta alături de Nuţu Olteanu Super Group, iar în cadrul aceleiaşi seri va urca pe scenă şi rapperul Laurenţiu Mocanu, alias Guess Who. Cel din urmă este primul artist de rap care urcă pe scena clubului Doors de la deschiderea noului său sediu, din ianuarie 2012. Evenimentul face parte dintr-un miniturneu naţional, organizat de un important producător de băuturi alcoolice, astfel că intrarea va fi permisă exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Preţul unui bilet este de 30 lei.

PETRECERI Alte cluburi din Mamaia şi Constanţa au pregătit, de asemenea, petreceri tematice pentru noaptea de sâmbătă. În Crema Summer Club din Mamaia are loc o petrecere cu cele mai îndrăzneţe animatoare, costumate fie în îngeraşi, fie în drăcuşori sexy, evenimentul având o tematică incitantă - „Demon & Angel Party”.

Clubul Luv Lounge din staţiune organizează, de la ora 23.00, petrecerea „Rule No. 1 - Party like there is no tomorrow”, cu intrare liberă. Clubul El Comandante din Mamaia Nord îşi închide porţile reşedinţei estivale de pe plajă, înainte de a se redeschide în oraş, printr-o petrecere denumită sugestiv „Last Christmas Beach Party” şi are intrare liberă.

O petrecere interesantă are loc şi în clubul constănţean Heaven’s Hell, după ora 22.30, tematica fiind „Tequila Party”. Intrarea este liberă, iar fetele vor primi shot-uri din partea casei.