Păruiala pedeliştilor, bucuria adversarilor politici

Revin la scandalul din PD-L Constanţa. Remarc, aşa cum am făcut-o de nenumărate ori şi în vara anului trecut, că pedeliştii constănţeni se pricep să-şi dea singuri cu dreptul în stîngul în momentele decisive ale existenţei lor politice! În loc să se canalizeze pe pregătirea alegerilor europarlamentare, primul mare examen electoral din acest an, dumnealor îşi dau la gioale cu un entuziasm demn de o cauză mai bună! Desigur, spre satisfacţia unanimă a adversarilor politici, care, în felul acesta, îşi văd netezită calea spre victoria finală. Nu mor de grija acestui partid dar, cu stupoare, constat că pedeliştii constănţeni nu au învăţat nimic după dezastrul de anul trecut. Şi atunci, în plină campanie electorală, s-au păruit în spiritul revoluţionar caracteristic acestui partid, cu multă competenţă şi devotament, iar rezultatele s-au văzut… Şi de această dată, miza o reprezintă fotoliul de lider al organizaţiei judeţene. Practic, se disting două nuclee care îl ţintesc pe Mircea Banias. Unul gălăgios, cu Zanfir Iorguş şi Maria Stavrositu pe post de “vîrfuri de lance”, şi unul silenţios, alcătuit din frustraţii care nu au prins niciun post de conducere sau vreo funcţie importantă. Nucleul gălăgios mai cuprinde foarte mulţi activişti veniţi din PSD şi care, cu un tupeu ieşit din comun, îşi înfing mîinile în gîtul celor din vechea gardă a partidului, oameni care, în ultimii ani, au dus tot greul! Aşa se întîmplă cu cei pe care nu-i laşi să moară! Iţi sar în cap. Chiar dacă declară peste tot că nu este interesat de fotoliul de lider al organizaţiei judeţene, deputatul Iorguş, care a trădat PSD, se numără printre cei care tulbură în permanenţă apele în partid. Unde se înfiripă un mic “puci”, fie în PD-L, fie în Consiliul Local Mangalia, dumnealui este prezent cu tot arsenalul propagandistic de care dispune. Cei care se tem de el spun că, în ultima vreme, Iorguş este din ce în ce mai greu de strunit şi că reacţiile sale verbale sînt extrem de dure la adresa celor care nu sînt de acord cu domnia sa! La Mangalia, domnul deputat duce un război personal cu primarul Claudiu Tusac. Nu este normal ca această dispută să fie transferată pe umerii partidului, în condiţiile în care PD-L Constanţa trebuie să respecte şi în teritoriu clauzele incluse în acordul care a parafat actuala coaliţie guvernamentală. Înţeleg că domnul Iorguş se plînge că nu este sprijinit corespunzător de partidul său în demersurile pe care le face pentru a-l bloca la mantinelă pe Tusac. În aceste condiţii, este firesc ca domnia sa să se numere printre contestatarii lui Mircea Banias şi să-l critice ori de cîte ori are ocazia să-i şubrezească poziţia pe care o ocupă în prezent. La fel de vocală este şi doamna Maria Stavrositu, despre care eu nu am auzit niciodată în anii cînd se puneau bazele PD-L, perioadă care păstrează în memoria constănţenilor cîteva nume de politicieni de marcă. Spun unii că organizaţia municipală s-ar afla la picioarele domniei sale, ceea ce explică absenţa din peisaj a preşedintelui cu alură de rugbyst, jumătatea fidelă a marelui politician în viaţă Mircea Iustian, binecuvîntat şi tămîiat în postura de subprefect. În ce priveşte echipa de zgomote, atunci cînd Banias este luat în colimator, Zanfir Iorguş este completat de minune de Maria Stavrositu. Se pare că cei doi se bucură de o atenţie specială din partea Elenei Udrea, în comparaţie cu Banias, care nu are astfel de susţinători la centru. Maria Stavrositu îl acuză pe Mircea Banias că printre sfătuitorii dumnealui se află excluşii de astă vară. Dacă se referă la alegerile locale, îi reamintesc că printre excluşi se numără şi Zanfir Iorguş, care a pierdut lamentabil Primăria Mangalia! Dacă frecuşurile din interior vor continua în acest ritm, PD-L Constanţa riscă să-şi piardă şi bruma de credibilitate pe care o mai are. Desigur, spre bucuria adversarilor săi politici. Nu şi a lui Traian Băsescu, care, la alegerile prezidenţiale, s-ar putea să culeagă doar… furtună!