Pasagerul Taras Schevchenco a poposit la Constanţa

Nava maritimă sub pavilion ucrainean „Taras Schevchenco” a acostat, ieri, în jurul orei 13.00, pentru prima dată în acest sezon de croaziere, în Dana 0 a Portului Constanţa şi a rămas până seara, în jurul orei 19.00. Potrivit reprezentantului agentului navei, directorul Navlomar Maritime Constanţa, Ioan Virgil Drăgan, Taras Schevchenco are 129,1 metri lungime, 16,7 metri lăţime şi o capacitate de 240 de pasageri, la care se adaugă şi cei 114 membri ai echipajului, toţi de naţionalitate ucraineană. Printre dotările navei se numără câteva restaurante, un salon de înfrumuseţare, saună, un centru pentru acordarea primului ajutor şi un magazin pentru cumpărarea suvenirurilor. La bordul navei sosite ieri în Portul Constanţa s-au aflat 100 de pasageri de naţionalităţi diferite, care, după ce au pus piciorul pe pământ românesc, au fost îmbarcaţi în autobuze şi au pornit într-o vizită la Cetatea Histria. Taras Schevchenco se reîntoarce în Portul Constanţa pe 29 mai, dar şi în cursul lui iunie va ajunge la Constanţa încă de două ori, pentru că traseele alese includ din nou şi ţara noastră. Potrivit datelor Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, luna următoarea sunt aşteptate la Constanţa navele Costa Mediterranea, Costa Alegra, Silver Wind, Seven Seas Mariner şi Nautica. Tot în iunie este aşteptată şi nava Viking Primadonna, care acostează în Portul Constanţa pentru a doua oară în acest sezon de croaziere.