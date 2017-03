Pasajul de la Piaţa Sudului ar putea fi inaugurat după Paște

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, marţi, că îşi doreşte ca imediat după Paşte să inaugureze pasajul subteran de la Piaţa Sudului, deşi admite că firmele care se ocupă de realizarea acestuia promiseseră că va fi gata la începutul lunii martie.

"Îmi doresc ca imediat dupa sărbătorile pascale să vă invit la inaugurare. Recunosc, am o dezamăgire pentru faptul că reprezentanţii constructorului, care este o asociere de firme, mi-au garantat că în săptămâna de mărţişor şi de 8 martie mergem împreună să inaugurăm. Este o întârziere, dar care nu ni se poate imputa. Haideţi să le mai dăm o şansă şi imediat după sărbătorile pascale să vă invităm la inaugurare. Nu mai vreau să vă spun în ce situaţie am găsit Pasajul Piaţa Sudului. Nu se mai lucra, acel Dorel pe care îl ştim noi era la tot pasul. Plăţile nu mai erau făcute din luna octombrie şi, practic, am repornit motoarele şi pe acest şantier", a declarat Gabriela Firea.

Lucrările la pasajul subteran de la Piaţa Sudului au început în primăvara anului 2014 şi ar fi trebuit să se încheie în decembrie 2015. După începerea lucrărilor, însă, constructorii au descoperit o serie de conducte de gaze, apă şi canalizare care nu erau trecute în planurile de infrastructură ale companiilor de utilităţi, iar devierea acestora a produs o serie de întârzieri. În plus, greşelile comise de funcţionarii publici privind avizarea lucrărilor au produs, de asemenea întârzieri. Din această cauză, Primăria Generală a Capitalei nu a mai putut obține finanțare europeană pentru acest pasaj.

Costurile estimative de realizare a pasajului de la Piața Sudului depăşesc 127 de milioane de lei, bani care ar fi trebuit decontaţi în proporţie de peste 80% din fonduri europene, dar din cauza întârzierilor Primăria Generală a Capitalei nu a putut deconta decât puţin peste 18 milioane de lei.

Pasajul auto de la Piaţa Sudului este realizat de asocierea Astaldi - Euroconstruct, are o lungime de 356 de metri şi va face legătura pe sub pământ între Calea Văcăreşti şi strada Niţu Vasile, din Sectorul 4 al Capitalei.