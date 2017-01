Paşapoarte electronice, din 2008

Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor a eliberat în acest an peste 30 de mii de paşapoarte. În 2005, acelaşi Serviciu a eliberat 60 de mii de documente internaţionale de identitate, iar în 2006, numărul acestora a scăzut la 50 de mii. Conform estimărilor, pînă la sfîrşitul acestui an, este posibil să mai fie eliberate aproximtiv 10 de mii de paşapoarte. Scăderea semnificativă a solicitărilor de eliberare a paşapoartelor poate fi pusă pe seama aderării României la UE. Conform afirmaţiilor directorului Serviciului pentru Paşapoarte, comisar-şef Ion Văcaru, în conformitate cu actele normative în vigoare, de la 1 ianuarie 2008, România ar putea să implementeze un nou tip de paşapoarte, cele electronice. Durata de eliberare a noilor paşapoarte ar putea să fie prelungită pînă la 30 de zile lucrătoare din cauza faptului că evidenţa acestora ar putea fi centralizată. În cazul în care o persoană doreşte să ridice în regim de urgenţă un paşaport, i se va elibera un document provizoriu, care va arăta exact la fel ca paşapoartele actuale, document care va avea valabilitate doar un an. După expirarea termenului de valabilitate sau chiar mai devreme, persoana care a solicitat eliberarea documentului în regim de urgenţă va putea să intre în posesia paşaportului electronic, după ce va preda actul internaţional de identitate provizoriu.