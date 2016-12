Paşapoarte electronice, la Constanţa

Până duminică, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple (SPCEEPS) Constanţa va fi dotat cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşaportului simplu electronic, urmând ca, începând de luni, 14 decembrie 2008, să se primească şi să se soluţioneze numai cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice şi a paşapoartelor simple temporare. Elementul de noutate al noului model de paşaport constă în introducerea cipului. Acesta include datele personale existente în fila informatizată: nume, prenume, data naşterii, codul numeric, termenul de valabilitate al documentului, organul emitent, cetăţenia. De asemenea, acesta va conţine imaginea facială şi impresiunile digitale a două degete pereche de la ambele mâini, cu excepţia minorilor cu vârsta sub şase ani şi persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă. „Valabilitatea paşaportului electronic este de cinci ani, iar pentru minorii cu vârsta sub şase ani, valabilitatea este de trei ani. Întrucât paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă, termenul de eliberare a acestora va fi de 30 de zile lucrătoare”, a declarat şeful SPCEEPS, cms. şef Ion Văcaru. Contravaloarea paşaportului electronic a fost stabilită la preţul de 234 lei inclusiv TVA, iar taxa consulară este de 32 lei. În paralel cu emiterea paşapoartelor electronice, se vor emite la cerere paşapoarte simple temporare, cu termen de valabilitate de un an, numai în regim de urgenţă, în două sau trei zile lucrătoare, taxa fiind de 64,2 lei, plus taxa consulară de 32 lei şi taxa pentru regim de urgenţă, de 100 lei. Cereri pentru actualul model de paşaport se mai primesc până vineri, 11 decembrie 2009, ora 12.00.