Paşapoarte electronice pentru constănţeni

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple (SPCEEPS) Constanţa primeşte, începând de ieri, cereri pentru eliberarea noilor tipuri de paşapoarte. SPCEEPS Constanţa a intrat, zilele trecute, în posesia aparaturii tehnice necesare eliberării paşaportului simplu electronic şi a început să primească şi să soluţioneze numai cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice şi a paşapoartelor simple temporare. Judeţul Constanţa este al 34-lea judeţ care trece la emiterea paşapoartelor electronice şi a celor simple temporare. Elementul de noutate al noului model de paşaport constă în introducerea cipului. Acesta include datele personale în filă informatizată: nume, prenume, data naşterii, codul numeric, termenul de valabilitate al documentului, organul emitent, cetăţenia, informaţii protejate de o pagină de poli-carbonat. De asemenea, documentul conţine imaginea facială şi amprentele digitale a două degete pereche de la ambele mâini, cu excepţia minorilor cu vârsta sub şase ani şi persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este, fizic, imposibilă. România este singurul stat din UE în care noile modele de paşapoarte conţin şi amprenta digitală. Tot pentru siguranţă, fotografia titularului este gravată laser. Noul paşaport conţine 50 de elemente de securitate, spre deosebire de vechiul document internaţional de identitate, prevăzut doar cu 32. „Valabilitatea paşaportului electronic este de cinci ani, iar pentru minorii cu vârsta sub şase ani, valabilitatea este de trei ani. Întrucât paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă, acestea vor fi eliberate în 20, până la 30 de zile lucrătoare“, a declarat şeful SPCEEPS, cms. şef Ion Văcaru. Contravaloarea paşaportului electronic este de 266 lei, inclusiv TVA. În paralel cu emiterea paşapoartelor electronice se vor emite, la cerere, paşapoarte simple temporare, cu termen de valabilitate de un an, numai în regim de urgenţă, care pot fi eliberate într-un termen cuprins între două ore şi trei zile lucrătoare, taxa de eliberare fiind de 96,2 lei, la care se adaugă taxa pentru regim de urgenţă de 100 de lei.