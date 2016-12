Paşapoartele biometrice nu sunt chiar atât de sigure

FALSIFICATE, FURATE SAU PIERDUTE. Paşapoartele biometrice sau e-paşapoartele ar trebui să ofere un nivel de securitate fără precedent şi protecţie împotriva falsificării. În anii care au urmat atacurilor teroriste de la New York şi Washington, UE, ca şi alte puteri internaţionale, a fost dornică să adopte această tehnologie, iar în anul 2004, Comisia Europeană a propus chiar specificaţiile tehnice pentru un sistem de paşapoarte biometrice armonizat. Totuşi, după uciderea unui lider al Hamas la Dubai, în luna ianuarie, în care o echipă de 27 de asasini a folosit paşapoarte UE şi australiene falsificate, securitatea acestor paşapoarte a fost pusă sub semnul întrebării de către experţi. În afara cazului Dubai, Europol a avertizat că în pofida schimbărilor biometrice din noul tip de paşapoarte, falsificarea rămâne o problemă majoră pentru infractori şi alte persoane care sunt decise să facă acest lucru. În 2008, cel mai recent an pentru care există date disponibile, aproximativ 16,7 milioane de paşapoarte figurau în baza de date a Interpol ca furate sau dispărute. Nivelul riscului falsificării documentului variază de la o ţară la alta. În unele ţări este foarte uşor, în altele mai greu, dar fiecare ţară are lipsurile ei. Iniţial, includerea datelor biometrice este obligatorie pentru ţările din Spaţiul Schengen, de la care Marea Britanie şi Irlanda s-au retras, iar la care Cipru, Bulgaria şi România urmează să adere. De asemenea, datele biometrice sunt obligatorii pentru ţările din Zona Economică Europeană, precum Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Elveţia.

MAI MULTĂ LIBERTATE. Conform unui proiect adoptat marţi, de Parlamentul European, deţinătorii vizelor de lungă durată vor avea mai multă libertate de mişcare în spaţiul UE. Astfel, un extracomunitar care deţine o viză pe termen lung într-un stat membru UE va putea călători pe teritoriul altui stat european pentru o perioadă de trei luni, în orice interval de şase luni, în aceleaşi condiţii ca şi deţinătorii unui permis de rezidenţă. Această libertate de circulaţie nu ar trebui să reprezinte un risc de securitate, dat fiind că va fi introdus şi un sistem de control şi alertă. Noile reguli ar urma să intre în vigoare înainte de 5 aprilie. Potrivit actualei legislaţii europene, deţinătorii unei vize de lungă şedere într-unul din statele membre nu pot călători într-un alt stat membru şi nu li se permite tranzitarea altor state membre la revenirea în ţara de origine. Spre exemplu, un student care deţine o viză de studii în Belgia nu poate merge la o bibliotecă din Olanda pentru a obţine informaţii necesare lucrării de diplomă şi nu poate participa la o excursie de studiu la Barcelona. Fapt considerat, pur şi simplu, inacceptabil.