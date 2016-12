“Paşapoartele biometrice ridică probleme de siguranţă”

Deputatul UDMR Edler Andras, membru în Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaţilor, a declarat, ieri, că paşapoartele biometrice ridică unele probleme de siguranţă, cum ar fi posibilitatea ca datele personale ale cetăţenilor să fie \"furate\". Edler Andras a declarat, într-o conferinţă de presă, că tehnologia folosită pentru paşapoartele biometrice se bazează pe radiofrecvenţă, ceea ce înseamnă că datele \"se pot citi\" la distanţă. Potrivit deputatului UDMR, odată introdus un chip în paşaport, apare riscul scanării actelor, existînd posibilitatea \"citirii\" datelor. Edler a adăugat că, în plus, datele personale vor fi stocate pe un server, iar pînă acum s-a dovedit că toate serverele pot fi sparte, astfel că datele ar putea fi furate fără ca titularii actelor să ştie. \"Dacă mi s-a furat amprenta şi dacă cineva cu această biotehnologie o va reproduce pe o piele sintetică, mîine mă pot trezi că am spart o bancă sau am participat la o crimă pentru că s-a găsit amprenta mea la faţa locului\", a explicat parlamentarul. Andras propune folosirea tehnologiei optice la realizarea actelor electronice, respectiv a paşaportului biometric sau a cărţii de identitate, pentru a creşte gradul de siguranţă a datelor personale. Elena Ciocan, director adjunct în Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia Afaceri Europene, le-a spus, la finalul lunii aprilie, deputaţilor din Comisiile de apărare, drepturile omului şi politică externă, că obligaţia României este de a înlocui paşapoartele diplomatice, pe cele de serviciu şi pe cele simple cu paşapoartele electronice, paşapoarte care vor trebui folosite în afara graniţelor UE. Ciocan a apreciat că este importantă introducerea paşapoartelor biometrice, că chip-ul din aceste paşapoarte nu este introdus în coperta paşaportului şi este protejat cu patru folii, că datele personale nu pot fi citite de la o distanţă de zece centimetri sau dacă paşaportul este închis. Potrivit Elenei Ciocan, Direcţia Generală de Paşapoarte nu are dreptul să stocheze amprentele şi imaginea facială a persoanelor care-şi fac paşapoarte biometrice, funcţionarii care ar face acest lucru fiind pasibili de închisoare. Ciocan a spus că în spaţiul din UE cetăţenii români pot călătorii cu cărţile de identitate, dar că aceste cărţi de identitate vor trebui să conţină, la propunerea Comisiei Europene, elemente de siguranţă suplimentare. Elena Ciocan a menţionat că a fost prorogat pînă în 2011 termenul de introducere a acestor cărţi de identitate.