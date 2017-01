Pașaport mai ieftin, buletin aproape gratis, de la 1 februarie

HAI CU PERMISU'! Un număr de 22 de taxe nefiscale, percepute pentru diferite servicii prestate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), inclusiv pentru cazier și schimbarea numelui, dispar de la 1 februarie, anunță ministerul. Astfel, va fi eliminată taxa de 10 lei, plătită până acum pentru eliberarea cazierului judiciar, documentul urmând să fie eliberat gratuit, atât persoanelor fizice, cât și firmelor. De asemenea, dispar opt taxe încasate de Direcția Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor - taxa pentru examinare în vederea obținerii permisului de conducere (A, A1, B, B1 și B+E), în valoare de 6 lei; taxa de permis pentru autovehiculele din categoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb și TV, în valoare de 28 lei; taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, precum și a celor care au fost respinse de trei ori la examen sau nu au absolvit o școală de conducători auto, în valoare de 84 lei (toate categoriile, mai puțin B, B1 și B+E); taxa de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor cu o masă totală maximă autorizată de 3.500 kg, în valoare de 60 lei; taxa similară pentru tot ce depășește pragul de 3,5 t, în valoare de 145 lei; autorizația provizorie de ciculație, de 9 lei; taxa de autorizare a circulației pentru probe, de 414 lei; înregistrarea cererilor de furnizare a unor date din registrul național de evidență a persoanelor, în valoare de 5 lei. Alte trei taxe care dispar sunt cele percepute pentru aplicarea, de către instituțiile prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la cererea persoanelor fizice (22 lei) sau juridice (44 lei), precum și înregistrarea cererilor de gen (3 lei).

BULETIN GRATIS În plus, tot de la 1 februarie, din costul pașaportului vor fi eliminate taxa pentru serviciul public prestat (22 lei) și tariful suplimentar pentru eliberarea unui act simplu, temporar (100 lei). Iată și noile taxe care trebuie plătite pentru eliberarea pașapoartelor: 258 lei pentru un pașaport simplu electronic, valabil cinci ani și eliberat persoanelor peste 12 ani; 234 lei în cazul persoanelor sub 12 ani, cu valabilitate trei ani; 96 lei pentru un pașaport simplu temporar, valabil un an. De notat că dispare și taxa de 22 lei, percepută pentru furnizarea datelor din registrul național de evidență a pașapoartelor simple și pentru eliberarea mai multor adeverințe. Nu în ultimul rând, dispar șase taxe extrajudiciare de timbru și două taxe consulare pentru servicii în domeniul evidenței persoanelor și stării civile - taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și domiciliului, eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui, eliberarea și preschimbarea actelor de identitate, eliberarea CI provizorii, în valoare de cinci lei; sunt eliminate și taxa de 15 lei, cerută la schimbarea numelui, taxa de 22 lei, pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și domiciliului, și taxa de 35 lei, pentru identificarea unei persoane în teritoriul României.