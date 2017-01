Paşaportul electronic ar putea fi introdus în 2007

Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) vrea să adopte paşaportul electronic pînă la sfîrşitul acestui an, întrucît ridicarea vizelor pentru SUA depinde în mare măsură de introducerea acestuia în România, a declarat, sîmbătă, secretarul de stat din MAI, Victor Paul Dobre. “Sperăm ca, în acest an, să realizăm paşaportul electronic. Asta cu atît mai mult cu cît călătoria în Uniunea Europeană nu mai este o problemă, dar e necesar să deschidem posibilitatea românilor de a călători uşor în toată lumea şi în special în spaţiul nord-american, unde posibilitatea ridicării vizei depinde foarte mult de introducerea paşaportului electronic”, a declarat Dobre. Ca un argument în plus în favoarea introducerii paşaportului electronic în România, Dobre a prezentat situaţia cetăţenilor unor ţări europene mult mai puternice, care, deşi au o anumită vechime în clubul european, nu pot intra în SUA fără vize tocmai din cauză că guvernele lor nu au adoptat acest tip de document. “Americanii sînt foarte exigenţi chiar cu colegi din UE, de exemplu Franţa. Pînă nu vor introduce acest paşaport electronic, şi francezii vor avea nevoie de vize pentru America”, a mai spus secretarul de stat.