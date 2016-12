Pasărea Colibri: „A fost o seară grozavă la Constanţa!”

Cel mai prolific grup de folk din România de după 1990, Pasărea Colibri, a susţinut, vineri seară, un concert în clubul constănţean Phoenix. Acest eveniment, programat încă din urmă cu mai bine de o lună, anunţă, de fapt, mega-concertul aniversar de la Sala Palatului din Capitală, ce va avea loc pe 25 noiembrie. Cu această ocazie, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă şi Vlady Cnejevici marchează 19 ani de când au urcat prima oară pe scena de la Râmnicu Vâlcea, alături de regretatul Florian Pittiş.

FOARTE IUBIŢI LA MARE Timp de aproximativ trei ore, cei trei folkişti au susţinut un recital prin care au dovedit că sunt într-o formă de zile mari şi au un chef fantastic pentru reprezentaţie. Publicul nu s-a lăsat mai prejos şi a fost alături de artiştii favoriţi, fredonând şi aplaudând fiecare cântec cu entuziasm. Artiştii înşişi s-au declarat foarte încântaţi de primire, mulţumindu-le în mod repetat fanilor pentru primire. Repertoriul mult cunoscut i-a ridicat în picioare pe cei prezenţi şi le-a trezit numeroase amintiri din vremurile de glorie ale formaţiei. S-a cântat şi s-a dansat laolaltă pe muzică live, iar la interpretarea piesei „Eşarfă în dar”, o fană mai înfocată le-a oferit interpreţilor propriul accesoriu, ca mai apoi, o altă eşarfă să... pice de la etaj direct pe scenă. Sfârşitul recitalului i-a surprins pe cei trei veterani ai folk-ului într-o foarte lungă serie de aplauze şi o dublă cerere de „bis”.

PREGĂTIRI PENTRU SALA PALATULUI După concert, Mircea Baniciu a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, faptul că pentru ei este importantă prezenţa an de an la Constanţa, chiar şi într-o altă formulă, iar acum sunt pregătiţi pentru spectacolul aniversar. „A fost o seară grozavă, o seară pe care ne-o doream aici, în Constanţa, mai ales acum, la sfârşit de an. Este important că suntem invitaţi în fiecare an şi practic, noi am fost de la bun început aici, nu doar în echipa aceasta, ci şi în echipa cealaltă... echipa Phoenix. Suntem încântaţi de publicul pe care l-am avut şi de felul în care acesta a rezonat cu muzica noastră. Ne pregătim pentru concertul de la Bucureşti... se şi vede că suntem antrenaţi, lucrurile merg OK, dar cel mai important antrenament pentru noi este spectacolul”, a spus Baniciu.

Mircea Baniciu şi Mircea Vintilă vor concerta la Sala Palatului, pe 25 noiembrie, alături de un band format din Vlady Cnejevici, Teo Boar, Cristi Iorga şi Marian Mihăilescu.