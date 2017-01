Pasărea Rock readuce muzica Phoenix pe scena românească

Trupa Pasărea Rock a susţinut, luni seară, un concert memorabil la Casa de Cultură a Sindicatelor. Turneul supergrupului face parte dintr-un proiect al legendarilor Mircea Baniciu, Josef Kappl şi Ovidiu Lipan Ţăndărică, alături de Vlady Cnejevici, Teo Boar, Marius Baţu şi Mani Neumann. Concertul a fost întâmpinat cu dragoste de către public.

Mircea Baniciu, vocea sensibilă şi inconfundabilă a trupei, artistul ce transmite umanul atât de firesc şi de plăcut, ne-a acordat un interviu în care ne-a povestit cum s-a simţit pe scena Constanţei şi ce intenţionează să realizeze grupul pe viitor.

Reporter (R.): Cum v-aţi simţit la Constanţa?

Mircea Baniciu (M.B.): Constanţa a fost, întotdeauna, un loc senzaţional, am păşit aici în diferite formule, e un oraş unde am poposit mereu bucuroşi de faptul că publicul ne primeşte cu drag şi cu încredere şi iată că lucrul acesta s-a întâmplat şi în seara asta (n.r. - luni). A fost o seară plină, grozavă, cu mulţi spectatori. Prietenii nostri care au fost prezenţi în sală ne-au mărturisit că a sunat extraordinar de bine şi că s-a văzut frumos. Noi am încercat să facem, şi cred că am reuşit, un lucru bun, să readucem cumva muzica Phoenix-ului, aşa cum trebuia ea să sune, şi cred că am avut succesul unei seri extraordinare. Publicul a fost cu noi şi pe această cale îi mulţumim şi îi spunem că îl aşteptăm la următoarele noastre evenimente, pentru că vom reveni.

R.: Să ne aşteptăm la un album nou lansat de Pasărea Rock sau, aşa cum a fost şi concertul, la un mix de piese vechi reorchestrate plus câteva noi?

M.B.: Urmează să facem şi altele, pentru că au fost doar trei piese noi, „Meşterul Manole” , „Legendă” şi „Praznic Năprasnic”. Piesele pe care le vom compune le avem deja ca idee şi ca stare. Ne propunem spectacole în general, pentru că asta ne atrage în momentul de faţă. Ne dorim ca aceste piese să iasă cât mai bine şi eventual, când vor fi suficiente, poate la începutul anului viitor, lucrurile se vor închega şi pentru un album.

R.: Vom avea parte de acelaşi sound clasic, care v-a făcut legende pe scena rock românească, sau să ne aşteptăm la ceva diferit?

M.B.: Nu, sound-ul este mai bun decât ce a fost până acum câţiva ani, pentru că instrumentele sunt cu totul altele, iar sunetul este mult mai copt, mai matur. Ne-am propus nişte lucruri la nivelul actual al sunetului, aşa cum el a evoluat în decursul anilor, în niciun caz cu nesiguranţele şi imaturităţile pe care le-am întâmpinat în trecut. Ne bucurăm şi vrem să facem lucrul ăsta cât se poate de bine.

R.: Ce ne puteţi spune despre invitatul dvs., violonistul Mani Neumann?

M.B.: Mani a fost coptat în trupă în perioada în care colegii mei au fost plecaţi în Germania. Acolo s-au întâlnit. Eu, rămânând aici şi ţinând steagul sus, ştiu mai puţine despre asta. În orice caz, Mani a apărut în trupă la scurt timp după plecarea lor din ţară şi s-a dovedit a se simţi mult mai bine cu noi decât în alte locuri.