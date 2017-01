Pasarelă inaugurată după opt ani de lucrări

Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, împreună cu prefectul judeţului Constanţa, Eugen Bola, au inaugurat, ieri, pasarela pietonală peste pârâul Topolog. Inundaţiile din anul 2005 au produs numeroase pagube în zona comunei Saraiu, atunci când apele pârâului Topolog au măturat tot ce le-a ieşit în cale. La un an după dezastru, Primăriei Saraiu i s-a aprobat un proiect privind construcţia unei pasarele pietonale, care să vină în completarea lucrărilor de reabilitare a văii Topolog, ce urmau a fi executate de către Agenţia Naţională Apele Române (ANAR). Numai că, în urma studiilor efectuate de către reprezentanţii ANAR, proiectul pasarelei pietonale a trebuit să fie modificat în mai multe rânduri, modificări care au atras întârzieri în ceea ce priveşte execuţia. În aceste condiţii, fostul primar al comunei Saraiu a abandonat proiectul, care însă a fost repus pe lista priorităţilor investiţionale de actualul edil, Dorinela Irimia. „Construcţia pasarelei peste pârâul Topolog este o investiţie de care locuitorii comunei au nevoie. Am fost nevoiţi să reluăm tot ceea ce a însemnat documentaţie pentru acest proiect care avea finanţare, dar care, din anumite motive, a fost abandonat. La numai o lună după ce am preluat mandatul de primar, am primit numeroase petiţii de la locuitorii din Saraiu privind necesitatea acestei pasarele pietonale. Angajaţii Primăriei au refăcut documentaţia, care a primit toate avizele necesare, astfel că, la sfârşitul anului 2012, am putut demara lucrările, care au şi fost finalizate. Este unul din proiectele pe care locuitorii din Saraiu ne-au solicitat să le finalizăm cât mai repede, lucru pe care, de altfel, l-am şi făcut”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia.