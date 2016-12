Pasarelele din Mamaia, pe ultima sută de metri

În scurtă vreme vom putea urca pe „melcul“ care va asigura accesul pe pasarela pietonală „Năvod şi pescăruş“, din dreptul Cazinoului, şi ne vom putea „plimba“ cu „Valul retro“ care reprezintă puntea de trecere peste bulevardul Mamaia în dreptul hotelului Rex. Lucrările sunt aproape de finalizare şi, potrivit, primarului Constanţei, Radu Mazăre, ele vor fi gata la termenul impus prin contract, adică pe 15 iunie.

Construcţia pasarelelor pietonale din staţiunea Mamaia a ajuns aproape de final. După ce, la începutul lui mai, a fost dată în folosinţă pasarela pietonală „Iaht“, din dreptul Satului de Vacanţă, la jumătatea acestei luni va fi tăiată panglica inaugurală a celorlalte două punţi de trecere peste bulevardul Mamaia în dreptul Cazinoului şi hotelului Rex, respectiv pasarelele „Năvod şi pescăruş“ şi „Val retro“. La ambele se munceşte de zor pentru ca până la termenul prevăzut în contract - 15 iunie - lucrările să fie finalizate. Aşa se face că la construcţia de la Cazino, care este foarte amplă, se află pe final lucrările de montare a rampelor de acces. Oricine trece prin zonă poate vedea structura aproape finalizată a pasarelei, iar în zilele ce vin, se va lucra la partea electrică a ei, urmând ca apoi să fie realizate retuşurile finale - vopsitul şi montarea elementelor decorative. În acelaşi timp, în zonă se lucrează de zor la aşezarea pavelelor din piaţeta Cazino. Şi proiectul privind amenajarea promenadei turistice din Mamaia trebuie să fie gata tot până la 15 iunie. Aşadar, zona Cazinoului poate fi comparată cu uşurinţă cu un furnicar. Toată lumea munceşte pentru a nu fi depăşite termenele privind construcţiile. Revenind la pasarelele pietonale, putem spune că cea din dreptul hotelului Rex - „Valul retro“ - este aproape gata. „Mai trebuie să realizăm branşamentul la energia electrică, pentru că avem nevoie de curent tot timpul pentru ca rampele pentru persoanele cu handicap să poată funcţiona. Iluminatul ei este asigurat din sistemul public, însă acesta funcţionează doar noaptea şi noi avem nevoie de curent electric în orice moment al zilei“, a declarat responsabilul de proiect din partea Zonei Metropolitane Constanţa, Borali Vaveghiul.

PREFERINŢE Fiecare dintre cele trei pasarele are ceva aparte şi, probabil, fiecare persoană care va ajunge în Mamaia va face un clasament în care va aşeza cele trei construcţii după preferinţă. Probabil şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, are un clasament, însă a preferat să spună că „două dintre ele sunt senzaţionale, iar cea de-a treia arată foarte bine noaptea, când este luminată“. Termenul de finalizare a lucrărilor a fost confirmat de primar, care a explicat că „e călare pe lucrători“, pentru că, pe promenadă, la piciorul telegondolei a fost un haos total în minivacanţa de Rusalii. „Erau şi multe maşini, nu se vopsiseră încă elementele arhitecturale, dar până la sfârşitul săptămânii vor fi cam gata toate lucrările în Mamaia“, a precizat Mazăre. În plus, primarul a precizat că este pentru prima dată în 24 de ani când, la începutul lui iunie, au venit la mare foarte mulţi turişti. Afluxul de turişti i-a luat prin surprindere şi pe comercianţi, după cum a spus primarul. „Nu aveau chelneri, nu aveau bucătari, nu aveau oameni pe plajă... A fost ca un weekend normal de la mijlocul sezonului estival, ceea ce este foarte bine“, a concluzionat Mazăre.