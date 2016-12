Pasarelele pietonale din Mamaia, în faza licitaţiilor

ZMC, LA RAPORT Ieri, în staţiunea Mamaia s-a desfăşurat evenimentul de prezentare a stadiului de implementare a Planului Integrat de Dezvoltare (PID) al Polului Naţional de Creştere Constanţa, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor de management ale diverselor programe operaţionale, ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, ai autorităţilor publice locale şi, bineînţeles, ai Zonei Metropolitane Constanţa (ZMC). PID Constanţa cuprinde 122 de proiecte, din care 38 au fost considerate prioritare pentru a fi finanţate prin Programul Operaţional Regional. Pentru exerciţiul bugetar 2007-2013, Polului Naţional de Creştere Constanţa i-a fost alocată suma de 90 de milione de euro. Primul proiect finanţat prin ZMC şi finalizat a fost parcarea verde de lângă Spitalul Judeţean Constanţa, un proiect în valoare de 4 milioane de euro. „A fost un proiect de succes dacă ne gândim că foarte multe primării ne-au solicitat transferarea modelului, pentru a face acelaşi lucru în principalele oraşe din ţară”, a declarat administratorul ZMC, Ani Merlă.

PIEDICI ELIMINATE Administratorul ZMC speră ca, până la finalul acestui an, toate proiectele să aibă semnate contractele de finanţare. „Pe 23 iulie s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Îmbunătăţirea accesului pietonal în staţiunea Mamaia”, proiect prin care la nivelul staţiunii vor fi construite trei pasarele pietonale în zonele Sat Vacanţă - trecere Perla, Cazino şi zona hotelului Rex. Fiecare din cele trei pasarele are un design special, valoarea totală a proiectului fiind de 2,1 milioane de euro. În cel mai scurt timp vom începe licitaţiile şi avem speranţa ca, în sezonul estival viitor, turiştii să se bucure de aceste noi construcţii arhitecturale”, a spus Merlă. După cum bine se ştie, proiectul pasarelor pietonale este depus de mai bine de un an. „Au durat foarte mult verificările la nivelul Ministerului Dezvoltării. Din fericire, pe ultima sută de metri am grăbit acest proces. Sperăm să fie pentru ultima dată când proiectele Constanţei zac luni la rând în diverse ministere, în diferite faze”, a explicat Merlă. Totodată, administratorul ZMC a adăugat că un alt proiect care este foarte aproape de semnarea contractului de finanţare este cel al reabilitării promenadei staţiunii Mamaia. „Este cel mai mare proiect ca valoare pe care îl are ZMC. Are o valoare de peste 15 milioane de euro, în prezent fiind în fază finală de avizare la Ministerul Dezvoltării”, a mai spus Ani Merlă.