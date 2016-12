Pasarelele pietonale din Mamaia sunt gata

Staţiunea Mamaia are, din acest an, trei pasarele pietonale noi care traversează bulevardul cu acelaşi nume în trei puncte critice, în care era mare nevoie de fluidizarea traficului. Aşa se face că, atunci când intrăm în staţiunea Mamaia, pasarela „Iaht“ ne ajută să ne închipuim că ne aflăm pe un doc de unde am putea urca pe un vas care să ne poarte într-o călătorie imaginară deasupra Satului de Vacanţă. Pasarela prezintă în mod stilizat prova şi catargul unui iaht, iar porţiunea pietonală este placată cu lemn, pentru a sugera puntea iahtului. Dacă înaintăm în staţiune şi ajungem în dreptul Cazinoului, la pasarela „Năvod şi pescăruş“, ne-am putea închipui că ne aflăm în plasa unui năvod uriaş, postat la înălţime. Accesul dinspre Cazino se va face pe o rampă în formă de melc, iar dinspre lacul Siutghiol se va face tot pe o rampă, sub forma literei U. Cu cât ne afundăm în staţiune, ajungând în zona hotelului Rex, ne „lovim“ de pasarela „Val retro“. Având un design retro de sfârşit de secol XIX, realizat din fier forjat, pasarela reprezintă creasta unui val. Pe aceasta, accesul se va face pe scări paralele cu bulevardul Mamaia. Astfel, scara din faţa hotelului Rex va coborî spre Năvodari, iar cea dinspre lacul Siutghiol va coborî spre Constanţa. Aşadar, o simplă traversare a staţiunii ne-ar putea purta prin trei călătorii imaginare, a căror realizare a fost posibilă prin atragerea de bani europeni de către Primăria Constanţa.

RETUŞURI Managerul proiectului, Vaveghiul Borali, a explicat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că pasarelele au fost finalizate. Cu toţii am avea tendinţa de a o contrazice dacă am ajunge în Mamaia, însă, tocmai din acest motiv, Borali a explicat: „Pasarelele sunt gata, însă acum se mai fac mici retuşuri şi lucrări ce îmbină proiectul de construcţie a pasarelelor cu cel de amenajare a promenadei. Adică se mai pun pavele la picioarele pasarelei de la Cazino, lucrări care vor fi gata până la 5 iulie şi care nu au legătură cu proiectul de construcţie a pasarelelor“. Ar mai fi o veste proastă. Până la 1 iulie, persoanele cu dizabilităţi nu vor putea traversa bulevardul pe la Rex şi nici pe la Satul de Vacanţă, unde pasarelele sunt prevăzute cu rampe acţionate electric, pentru că nu a fost finalizată hârţogăraia şi nici nu au fost verificate încă lucrările. Se poate traversa însă pe pasarela de la Cazino, care nu e dotată cu aşa-zisul lift, pentru că accesul se face pe rampa sub forma de melc. Chiar şi aşa, există o veste bună. De la 1 iulie, Primăria va angaja şase persoane care vor avea grijă ca rampele pentru persoanele cu handicap să funcţioneze doar pentru cei care au nevoie de ele şi nu pentru românii puşi pe şotii care vor avea chef să se plimbe cu liftul. „Vor lucra în schimburi şi vom vedea dacă programul va fi doar în perioada verii sau şi iarna. Asta vom decide ulterior“, a mai spus Vaveghiul Borali. Ar mai trebui să spunem că pentru realizarea pasarelelor au fost atraşi 10,5 milioane de lei, din care aproape şapte milioane de lei reprezintă contribuţia UE.