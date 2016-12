Pași decisivi pentru declararea românei ca limbă de stat în R. Moldova

Ambasadorul SUA la Chișinău, James Pettit, are un motiv în plus să se gândească încă o dată la afirmațiile sale de marți, conform cărora "Moldova nu este România, ci are propria sa istorie şi propriile provocări“. Miercuri, președintele R. Moldova, Nicolae Timofti, a anunțat că a cerut Parlamentului să pună în aplicare decizia Curţii Constituţionale din 2013 şi să modifice articolul 13 al legii fundamentale, astfel încât limba de stat să fie cea română (în prezent, moldoveneasca este limba de stat). Un răspuns indirect al oficialilor moldoveni la poziția asumată de Pettit, a cărui gafă monumentală a fost taxată direct, marți, cu proteste spontane atât la București, cât și la Chișinău, precum și de președintele Republicii Moldova.

Timofti a făcut anunțul la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul unui discurs rostit cu ocazia sărbătorii Zilei Limbii Române, în care a amintit că în urmă cu aproape trei ani, în data de 5 decembrie 2013, Curtea Constituţională a decis în baza Declaraţiei de Independenţă şi a concluziilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, definitiv şi ireversibil, denumirea corectă a limbii de stat, respectiv limba română.