Paşi mărunţi în rezolvarea cazurilor de adopţie

Deşi a trecut un an de când o nouă lege a adopţiei a intrat în vigoare, care promitea creşterea numărului de copii adoptabili de la 1.500 la 2.500, de la implementarea acesteia nu s-a reuşit creşterea cifrei decât cu... aproximativ 100 de cazuri. Reprezentanţii Oficiului Român pentru Adopţii (ORA) declară că un obstacol care a împiedicat realizarea targetului propus a fost reprezentat de faptul că sunt foarte multe dosare ce trebuie reevaluate. Odată cu această reevaluare s-au descoperit zeci de cazuri în care copii cu părinţi necunoscuţi nu au fost declaraţi adoptabili nici până la vârsta de 11-12 ani. “Ne-am dat seama că sunt mulţi copii care au fost ţinuţi artificial în sistem şi care ar fi putut fi declaraţi adoptabili de mult. Am identificat 70 de copii care nu au fost declaraţi adoptabili, în ciuda faptului că aveau părinţi necunoscuţi. Acum au 11-12 ani şi, practic, nu mai au şanse reale să fie adoptaţi. Li s-a luat dreptul de a fi adoptaţi. Acestor copii nu le-a fost acordată şansa de a avea o familie”, a declarat Ramona Popa, consilier al ORA. Pentru a putea fi rezolvate aceste situaţii, noua legislaţie impune declararea unui copil adoptabil într-un anumit timp. Astfel că, dacă părinţii biologici ai copilului sunt necunoscuţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului depune dosarul în 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere. Dacă părinţii copilului îşi dau consimţământul de la început şi nici rudele nu doresc să îl ia în grijă, dosarul va fi depus în termen de 60 de zile de la ultima declaraţie. Dacă se cunosc părinţii şi aceştia nu sunt hotărâţi sau dacă se hotărăşte că ei nu au respectat condiţiile cerute de Direcţie şi nu au colaborat în vederea reintegrării copilului în familie, instituţia poate depune dosarul copilului după un an. Potrivit statisticilor publicate pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în 2012, în România aproximativ 63.500 de copii erau în sistemul de protecţie specială.