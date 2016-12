Pasiune, disciplină şi multă muncă la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”

Înfiinţată în 2009, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a găsit formula succesului încă din primul sezon de activitate. Titluri de campioană la juniori, clasări pe podium la toate categoriile, promovarea în liga secundă cu formaţia de seniori şi participarea cu succes la puternice turnee internaţionale, sunt performanţe cu care nu se pot mândri într-un interval atât de scurt nici măcar cluburile mari, cu tradiţie din România. Nu au fost pure întâmplări, Academia Hagi îmbunătăţindu-şi rezultatele an de an, vitrina clubului fiind garnisită cu tot mai multe trofee. Astăzi, Academia Hagi are în pregătire peste 300 de copii, începând cu vârsta de 7 ani, iar echipa de seniori are mari şanse de promovare în primul eşalon al ţării.

BAZĂ SPORTIVĂ DE ŞAPTE HECTARE. Aflată în imediata vecinătate a localităţii Ovidiu, Baza Sportivă a Academiei Hagi se întinde pe o suprafaţă de 6,9 hectare, iar lucrările urmează să fie terminate în 2012 sau 2013. „Ar fi trebuit să terminăm mai repede, însă criza ne afectează pe toţi“, a ţinut să precizeze Hagi în deschiderea prezentării pe care a făcut-o, sâmbătă, bazei sportive. Aici se află opt terenuri de antrenament, dintre care şapte sunt deja date în folosinţă, pe ele antrenându-se toate grupele de juniori. Toate sunt prevăzute cu nocturnă, sistem de drenaj, aduse practic la standardele impuse de FIFA. Terenul mare va avea într-o primă fază o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri, aici existând posibilitatea ca FC Viitorul să-şi dispute şi meciurile din Liga 1 în cazul în care va promova. „Vom putea juca şi aici în Liga 1, chiar dacă vor fi doar 3.000 de locuri. Apoi, în maximum doi ani trebuie să extindem numărul de locuri la 7.000. Deocamdată sunt doar vorbe, vom vedea ce va fi la momentul respectiv“, spune Gică Hagi. Vor exista şi trei corpuri cu funcţiuni specifice, hotel şi restaurant, centru SPA, camera de studiu şi internet, cinema, centru medical, sala de sport şi vestiare, birouri şi săli de şedinţă, dar şi un spaţiu special amenajat pentru Muzeul Hagi, unde fostul internaţional îşi va expune toate trofeele câştigate de-a lungul unei cariere impresionate. Va exista şi un personal medical şi tehnic dedicat pregătirii sportivilor şi asigurării celor mai bune condiţii de pregătire.

„Când totul va fi gata, copiii se vor muta în cele 40 de camere ale hotelului de aici. Le vom oferi toate condiţiile: bibliotecă, sală de divertisment, vor avea aici tot ceea ce au nevoie. În camere nu vor exista însă nici televizoare şi nici prize. În cameră vor merge când este ora de stingere (n.r. - 22.00) sau dacă vor să citească ceva. Pentru a face performanţă trebuie să fim disciplinaţi. La Academie toată lumea se trezeşte la ora şapte dimineaţa. Cine nu vrea sau nu poate să urmeze aceste reguli este liber să plece. Fără disciplină nu se poate. Sportul înseamnă disciplină, reguli şi principii. Noi doar îi sprijinim pe copii. Soarta şi-o decid singuri. Dimineaţa îi ducem pe copii la şcoală, iar la prânz îi luăm. Şcoala este foarte importantă. Nu mă interesează notele foarte tare, cât mai ales comportamentul copiilor“, afirmă “Regele” Hagi în periplul prin Academie. Investiţia în acest proiect grandios pentru fotbalul românesc şi nu numai se ridică la peste 10 milioane de euro, Academia Hagi având ca obiectiv în următorii ani să devină cea mai mare şcoală de fotbal din Europa de Est.