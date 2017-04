Paște 2017 - producție-record de pască și cozonac

Afacerile cu pască vor bate toate recordurile post-criză în această perioadă a sărbătorilor pascale, cinci milioane de bucăți fiind gata să apară pe rafturi (cu mult peste nivelul din 2016). Totodată, piața cozonacilor va crește cu 5% în acest an, până la 7,5 milioane de bucăți, potrivit estimărilor patronatelor de profil. „Față de perioada similară din 2016 se simte o creștere, dar nu până la nivelul atins în perioada sărbătorilor de iarnă (acolo vorbim despre două săptămâni). Am luat legătura cu principalul nostru producător și numai el vrea să pună pe piață două milioane de bucăți de pască cu diverse umpluturi, de la ciocolată la pricomigdale; pasca tradițională, cu brânză și stafide, va rămâne baza“, spune președintele ROMPAN, Aurel Popescu. El a mai punctat că producția de cozonac din acest interval reprezintă cantitatea totală produsă de patiseri în 4 - 5 luni normale - „Este un efort, dar este îmbucurător că acești cozonaci industriali, să le zicem așa, au prins foarte bine și sunt pe gustul consumatorului local. Și aici vom avea diverse umpluturi, însă peste 70% vor fi cozonaci tradiționali cu nucă, cei mai agreați de români“. De notat că sezonul de iarnă din 2016 a fost cel mai bun din ultimii zece ani pentru producătorii de cozonaci din România, cu peste 9 milioane de bucăți, ceea ce a dus la o cifră anuală de afaceri de peste 1,5 miliarde lei. Revenind la Paște 2017, președintele ROMPAN estimează că în jur de 750.000 - 800.000 de cozonaci vor lua calea exportului, principalele destinații fiind Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Canada și SUA. Exporturile de pască vor fi ceva mai mici, 150.000 - 200.000 de bucăți, deoarece produsul are un termen de valabilitate mai redus și nu poate ajunge prea departe. Prețurile nu sunt cu mult diferite față de anii trecuți, începând de la 4 lei pentru un cozonac simplu și de gramaj mic și ajungând până la 40 - 50 lei/kilogram, în funcție de gramaj și umplutură. Fapt divers - cozonacul românesc nu are concurență, importurile reprezentând doar 5% din piață.