Paştele, petrecut în staţiunile româneşti

Reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) au anunţat că 65.000 de români vor petrece minivacanţa de Paşte în staţiunile din ţară. Potrivit estimărilor FPTR, după trei ani de scăderi consecutive, în acest an se constată o creştere a interesului pentru serviciile turistice, astfel încât numărul românilor care vor petrece sărbătorile pascale într-un hotel sau o pensiune din România creşte cu circa 10%. Din datele centralizate de FPTR rezultă că în acest an 65.000 de români îşi vor petrece sărbătorile într-o structură de primire turistică din ţară şi vor cheltui numai pe servicii turistice peste 6,1 milioane de euro. Astfel, preţul unui sejur achitat de un turist român va fi, în medie, de 94 de euro. Pensiunile rurale sunt şi anul acesta în topul preferinţelor românilor şi au atras aproximativ 40.000 de turişti. Cele mai solicitate destinaţii rămân zonele cu tradiţie: Bran-Moeciu, Bucovina, Neamţ, Vrancea, Sibiu şi, mai nou, Oltenia de sub munte, unde rezervările au depăşit 80% din capacitatea de cazare. Pe locul doi se află staţiunile montane, cele mai solicitate fiind unităţile de pe Valea Prahovei, unde gradul de ocupare a ajuns la 75%. De asemenea, s-a înregistrat o creştere a cererii şi pentru celelalte staţiuni montane, unde se înregistrează un grad de ocupare de 65%. Paştele va fi sărbătorit şi în hotelurile din marile oraşe, unde au fost pregătite 3.000 de locuri pentru turiştii care au ales să servească masa tradiţională la restaurant. În schimb, litoralul nu este o destinaţie solicitată pentru petrecerea sărbătorilor pascale. „Cu toate că peste 5.000 de locuri sunt încălzite în hoteluri, cererea este mică şi au fost rezervate doar 500 de locuri”, au declarat reprezentanţii FPTR.