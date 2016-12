Pasteluri, acuarele şi schiţe impresioniste la Muzeul Albertina din Viena

Muzeul vienez Albertina găzduieşte, până la data de 13 mai 2012, expoziţia intitulată “Impresionism - Pasteluri, Acuarele şi Schiţe”, dedicată lucrărilor realizate de marii exponenţi ai impresionismului pe hârtie. Aceasta este prima expoziţie internaţională dedicată exclusiv acestei teme. Desenul şi schiţele deveniseră pentru marii artişti impresionişti la fel de importante ca şi pictura şi numai datorită interesului manifestat de nume mari precum Renoir sau Signac, pentru desenul pe hârtie, schiţele au ajuns să se ridice la rangul pastelurilor, acuarelelor sau picturilor în ulei. În plus, atracţia manifestată de impresionişti pentru desen s-a dovedit extrem de importantă pentru evoluţia artei moderne. Desenul a reuşit să se redefinească datorită lor ca o artă independentă şi completă şi nu numai ca fază premergătoare de studiu. Bineînţeles că tablourile unor artişti precum Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Manet, Signac, Cezanne sau Gauguin cunosc o mare popularitate, dar schiţele realizate de aceştia sunt la fel de impresionante.

Expoziţia găzduită de Albertina cuprinde mai bine de 200 de pasteluri, acuarele şi schiţe realizate de cei mai importanţi pictori impresionişti şi postimpresionişti. Lucrările prezentate aici au fost împrumutate din mari muzee ale lumii, precum Musee d\'Orsay, The Metropolitan Museum of Art şi Muzeul de Artă Modernă din New York, dar şi de la mari colecţionari independenţi din Europa şi SUA. Muzeul Albertina de la Viena contribuie cu 30 de lucrări ale colecţiei sale permanente. La Viena se sărbătoreşteAnul Gustav Klimt, pentru că se împlinesc 150 de ani de la naşterea pictorului austriac.