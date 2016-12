Pasul înainte

TERMEN CONVENIT CU FMI Odată deschisă „cutia Pandorei“ pe tema bugetului, dezbaterile, acuzaţiile şi disputele despre cât, cum şi de ce este sau nu este întocmit bugetul, despre motivul pentru care există sau nu există bani pentru a asigura funcţionarea statului până la sfârştiul anului va fi un subiect ce va cotropi în continuare atenţia mass media. Se pare că pedeliştii nu se pot abţine să facă declaraţii şi să arunce cu noroi în Guvernul Ponta, oferind Executivului tot mai multe motive să scoată la iveală mizeriile guvernării pedeliste. După declaraţiile acide de duminică, venite din ambele părţi, premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că pedeliştii sunt „iresponsabili“ atunci când cer depunerea bugetului de stat pe 2013 până la 1 noiembrie şi a menţionat că el nu are în faţa cărui Parlament să dea curs unei asemenea cereri. „Să vin în faţa Parlamentului care-şi încheie mandatul? În faţa unui Parlament în care majoritatea parlamentarilor sunt în campanie electorală? În faţa celor de la PDL, care am văzut că nu au putut să vină cu altă idee decât cum reduc ei cota unică de la 16 la 12%? Serios, se putea face lucrul acesta?! Atunci de ce nu l-au făcut ei cât erau la guvernare? Pentru că ştiu foarte bine că nu se poate, că nu sunt bani, că avem găuri foarte mari“, a declarat Ponta. Halucinant este că Emil Boc a scos, ieri, capul de sub plapumă şi a rostit câteva aberaţii mult mai mari decât el. El susţine că amânarea depunerii în Parlament a Legii Bugetului după alegeri reprezintă un „precedent extrem de dăunător şi periculos“ pentru România. Fără a spune însă că „precedentul“ l-a creat tocmai el atunci când a venit cu proiectul de buget pentru 2011, abia în luna februarie a aceluiaşi an, când bugetul trebuia deja să fie aprobat de mai bine de două luni. Şi în 2011 nu au fost alegeri parlamentare. Potrivit Legii finanţelor publice, bugetul trebuie depus până în 15 octombrie a anului în curs pentru anul următor. Amintim însă că ministrul Finanţelor, Florin Georgescu, a declarat încă din septembrie că bugetul pentru anul viitor va fi prezentat la 15 zile după instalarea noului guvern rezultat din alegerile programate în decembrie, derogarea faţă de termenul legal, 15 octombrie, fiind convenită cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială. Boc a mai spus şi că acest lucru înseamnă că Guvernul ar pregăti noi măsuri severe de austeritate, însă, probabil, Boc a rămas premier în mintea sa şi se gândea ce ar face el dacă ar fi în continuare prim-ministru. Că Guvernul Boc sau Ungureanu ar fi pregătit ceva măsuri de austeritate pentru 2013 a anunţat, ieri, Victor Ponta.

SOLUŢII Revenind însă la soluţiile prezentate pentru ca România să nu se „închidă la 1 noiembrie“ după cum calculaseră pedeliştii, premierul Victor Ponta a explicat că Executivul a identificat banii necesari pentru funcţionarea statului în ultimele 45 de zile ale acestui an. Ponta a indicat că realocarea se ridică la suma de 1,3 miliarde de lei, bani care vor fi asiguraţi din încasările „mult îmbunătăţite“ ale Fiscului şi prin tăierea sumelor derulate în beneficiul intereselor politice ale PDL. Întrebat de ce nu a observat lipsa banilor la rectificarea bugetară din vară, premierul a răspuns: „Rectificarea bugetară din vară a avut ca obiect acoperirea sumelor necesare pentru a da înapoi banii luaţi ilegal de Boc de la pensionari“. Referindu-se şi la alte acuzaţii venite din partea PDL, premierul a mai spus că „înjurăturile“ pe care PDL i le adresează îl onorează deoarece îi arată că activitatea guvernamentală e din ce în ce mai bună.