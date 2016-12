Patimile lui Antonescu

Replicile cutremurului care a zguduit eşafodajul politicii româneşti sunt departe de a se fi încheiat. Dintr-un motiv necunoscut nouă, celor 7,4 milioane de alegători (alea oficiale sunt penibile, noi avem mai mult de doi neuroni, deci nu punem botu’), Crin Antonescu a executat manevra „Vira ancora” şi, cu pupa spre USL, şi-a umflat pânzele în direcţia singurului cârmaci pe care-l are România, nu l-ar mai avea, Traian Băsescu. Ce l-a făcut pe Crin să-şi ia o asemenea ţeapă, în afară de o lobotomie, o ameninţare cu moartea sau, mă rog, ceva la fel de extrem, nu ştim. Cert este că, oricum ai sta, în orice colţ al hotărârii te-ai afla şi în orice maieu strâmt al obligaţiei te-ai îmbrăca, calculelele nu ies, frate. Nu ies. PNL (acum, înainte să rămână fără membri) + PMP + PDL + FC + PPDD = un aproximativ 30%. Poate. Asta doar dacă celelalte partide, şi avem aici doi foarte vocali lideri, Udrea şi Blaga, acceptă PNL în „pactul de coabitare”. Deocamdată, cică nu. Ba mai mult, Udrea se bucură că Antonescu şi-a tăiat singur craca de sub picioare aşa cum n-o putea face nimeni altcineva deoarece, acum (adică fără candidat USL), propunerea PMP pentru Preşedinţie are o şansă reală. Şi o spune chiar ea. Blaga le-a strecurat câineşte, sub nas, peneliştilor celebra moţiune „Cartea neagră a Guvernării USL” şi i-a provocat să o semneze, bazându-se pe faptul că liberalii îşi dădeau coate şi se ţineau de după gât cu pedeliştii votând cu ambele mâini împotriva proiectelor Guvernului, adică a propriilor proiecte susţinute sus şi tare până atunci. Băsescu tace mâlc, că, de’, i-a ieşit schema de rupere a USL, singura forţă reală şi pe bune din România care i s-a pus vreodată împotrivă. Mai avem de zis vreo două vorbe şi despre controversatul personaj politic Călin Popescu-Tăriceanu, care a plecat de acasă (PNL) către o altă casă (PRL), care nu-i gata încă şi care s-ar putea afilia USD (mă rog, se va numi altfel...), (re)formând USL! Sună alambicat (hâc!) mânca-ţi-aş, dar dacă e pe bune? Rămâne de privit în zare cu ocheanul propriului bun simţ (augmentat cu puţină speranţă) şi de... văzut!

Aseară, în sfârşit, floricica penelistă şi-a făcut curaj să apară la televizor şi nu doar la posturile băsiste, unde să i se pună întrebări comode, şi s-a expus la Antena 3. „Expus“ nu e tocmai corect spus. Pitit în armura dezvinovăţirilor (deşi nu-l învinuia nimeni cu nimic), ridicând scutul ilogic al replicilor, fostul viitor preşedinte al României ne-a explicat cum el crede în coincidenţe şi cum îi iubeşte pe români. Proptit în cazul Câmpeanu, căruia şeful liberal i-a cerut demisia, Antonescu ne-a tratat cu... pixelul albastru. „N-am lovit copilul” = „nu i-am cerut demisia”, deşi purtătorul de cuvânt al PNL a declarat public acest lucru.

Tot aseară, liderul PNL ne-a anunţat: dacă mâine ar pica Guvernul şi Băsescu nu-i dă mandat lui Ponta, „fac Guvern cu PSD-ul”! Tare, nu? Pentru că lui îi pasă de votul cetăţenilor şi, în felul acesta, Guvernul ar fi legitim! Ia-o p’asta, măi electorat! Deci important este cine urneşte Guvernul şi n-a fost bine că l-a urnit PSD-ul! Haideţi să provocăm un superhaos, ca s-o luăm de la capăt şi să urnească PNL-ul Guvernul, cu PSD pe post de invitat! Tare! Câţi ani au politicienii ăştia? Daţi-i, vă rog, o jucărie lui Antonescu, că nu mai pot!

Revenind la „duda sezonului” politic, desigur, cum a putut să creadă floarea PNL-ului că promisiunea de a i se vira (ancora?), de către Băsescu, un transfer de electorat pentru turul II va sta în picioare? Mai ales că promisiunea a venit din partea acestui adevărat Baron (că lui îi plac baronii) Münchhausen de România, care le-nfloreşte de stă ploaia? Vă aduceţi aminte, în special voi, dragi băsişti: „demisionez în cinci minute”, „nu l-am lovit pe copil” etc. Cu ăsta vrea să ajungă floricica penelistă preşedinte? Probabil doar peste cadavrele celor 7,4 milioane de români, căci acolo se va ajunge! Am zis!