Patriarhia lansează un proiect de donare voluntară de sânge în şcoli, facultăţi şi biserici

Patriarhiei Române lansează un amplu program de donare voluntară de sânge în şcoli, facultăţi şi biserici, după ce în 2014, într-o acţiune desfăşurată în 20 de oraşe, s-au colectat peste o tonă şi jumătate de sânge, a declarat astăzi părintele Ciprian Grădinaru, coordonatorul acţiunii. Acţiunea de voluntariat este organizată în cadrul campaniei "Dăruieşte viaţă! Vino să donezi sânge!", la nivelul Patriarhiei Române, sub coordonarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti. "Totul a început atunci când a venit la mine o credincioasă, care mi-a spus că are nevoie de sânge. Era vorba de o grupă rară, pe care nu o găsea nicăieri. Atunci am lansat primul apel în biserică. De atunci ni s-au alăturat continuu credincioşi, elevi, studenţi, poliţişti, jandarmi. Mi-am dat seama că oamenii ar dona, dar nu avem bancă de sânge, aşa că am început simultan o altă campanie, prin care sperăm să reuşim şi achiziţionarea unei bănci pentru stocarea sângelui colectat", a declarat părintele Ciprian Grădinaru, precizând că la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului există deja un grup de voluntari implicat în aceste campanii. Părintele arhimandrit a mai spus că a contact deja rectorii universităţilor, care au răspuns pozitiv cererii de implicare în campanie. Prima campanie va debuta miercuri, la biserica Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc. Apoi, sute de tineri şi credincioşi au anunţat că vor participa, joi, la prima donare voluntară din 2015, organizată la Centrul de îngrijiri paliative "Sfântul Nectarie", din incinta bisericii Sfântul Pantelimon-Foişorul de Foc, a adăugat părintele Ciprian Grădinaru. Acţiunea umanitară face parte din programul Arhiepiscopiei Bucureştilor "Tinerii - solidari în faţa suferinţei", organizată cu sprijinul reprezentanţilor Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti.