Patriarhia ne îndeamnă să ne rugăm pentru... ploi

07:17:10 / 26 Iulie 2015

Curios...

Daca eram in anul 1800 mai ziceam, lume multa fara scoala, statul era putin dezvoltat ca organizare si atributii, iar biserica se confunda cu statul. Acum suntem, totusi, in anul 2015. Ca preotii vand iluzii este ceva natural (viata de apoi, Raiul, Iadul etc. ), dar nu mai poti vinde ideea ca rugaciunile enoriasilor vor aduce ploaia. Dar, daca tot este in voga turismul religios, pentru ca atingand nustiuce racle te vei face bine, de ce nu si astfel de manifestare anacronica. Puneti mna si investiti in sisteme de irigatii, nu in biserici si catedrale pentru mantuirea neamului.