Patriarhul Daniel a efectuat prima slujbă la Catedrala Mânturii Neamului

13:36:16 / 04 Septembrie 2016

Dragi mari ierarhi

Dragi mari ierarhi, unde erati in 25 decembrie 1989 cand seful statului, Nicolae Ceausescu, era impuscat, legat cu mainile la spate, in marea zi de sarbatoare religioasa a Craciunului ? Crima a avut caracter religios ? Si atunci erati tot mari ierarhi si asistenti religiosi la infaptuirea marii crime nationale ? Sit tibi terra levis ! Atunci Romania avea datorie externa zero, acum are datorie externa peste 100 miliarde de euro, si toti romanii mor pe capete de foame, vorbesc de romanii de rand nu de voi prea marii ierarhi care dormiti pe saltele de bani, aur, si diamante, fara sa stiti ca veti parasi aceasta lume cu mainile curate dar nu si cu sufletul curat ! Nihil sine Deo ! In God we trust !