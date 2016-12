Patriarhul Daniel critică şcoala românească

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, susţine că inconsecvenţa şi instabilitatea sistemului educaţional se află printre cauzele eşecului din învăţământ, iar dictonul „cine are carte, are parte” a fost înlocuit cu „cine are carte, pleacă departe”. De aceea, susţine el, trebuie făcută o analiză sinceră şi lucidă pentru a se opri degradarea socială. Preafericitul Daniel a adresat, sâmbătă, 15 septembrie, un mesaj cu ocazia începerii noului an şcolar, arătând că se roagă lui Dumnezeu să îi binecuvinteze pe elevi, profesori, preoţi şi părinţi, dar şi pe toţi cei care, într-un fel sau altul, sunt angajaţi cu multă dăruire în actul educaţional şi de formare spirituală. El consideră că lipsa de valori perene, de repere credibile şi de motivaţii solide din societatea şi şcoala românească a atins cote alarmante, iar acumularea de valori intelectuale este tot mai mult înlocuită cu acumularea de bunuri materiale, „încât, astăzi, nu mai valorează mult o cultură aleasă, ci doar o avere frumoasă”. Preafericitul Daniel consideră că sunt imperativ necesare măsuri legislative şi sociale, dar şi o înnoire spirituală a mentalităţii şi o cultură a valorilor morale, după cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel când zice: „Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit”. Totodată, părintele Daniel spune că prin educaţia religioasă trebuie să fie promovată cultivarea talentelor şi a valorilor intelectuale, respectul faţă de părinţi, profesori şi colegi, precum şi iubirea de ţară şi de neam.