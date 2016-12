Patriarhul, de ziua sa, la Techirghiol, la mormântul părintelui Papacioc

A fost moment de bucurie, ieri, pentru credincioșii ortodocși. Preafericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost sărbătorit, la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, cu ocazia zilei sale de naștere. El a oficiat o slujbă în care a mulţumit pentru împlinirile din viaţa Bisericii și a poporului român, iar în dar a primit o icoană a Sfântului Ioan Gură de Aur, precum și 64 de trandafiri albi, reprezentând vârsta pe care Preafericitul a împlinit-o. ”Vă dorim „La mulți ani“ și multă putere, pentru că mai aveți de împlinit multe pentru Biserica din România, care are în centru construirea, desăvârșirea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că v-a rânduit în fruntea Bisericii, pentru că ne călăuziți și sunteți un izvor permanent de înțelepciune și îndrumare pentru toți credincioșii”, i-a urat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, prezent la Techirghiol.

PATRIARHUL ROMÂNIEI S-A AFLAT ZILELE TRECUTE LA TECHIRGHIOL, PENTRU A EVALUA LUCRĂRILE LA PICTURA ȘI REAMENAJAREA LĂCAȘULUI DE CULT

”Ne-am refugiat aici pentru a vedea lucrările în desfășurare. Sperăm ca pictura să fie terminată până la sfârșitul lui octombrie. Astăzi (ieri - n.r.) e o zi de recunoștință pentru darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, dar și de mulțumire pentru oamenii prin care El lucrează în viața noastră. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, dar El alege pe oamenii care împlinesc voia Lui, devenind mâinile Sale”, a precizat Patriarhul Daniel. Un astfel de om a fost și părintele arhimandrit Arsenie Papacioc. Ieri s-au înălțat către cer rugăciuni fierbinți, într-o atmosferă de reculegere, la Mănăstirea Sf. Maria, lăcașul în care părintele a slujit timp de 35 de ani. După ce au participat la slujbă, credincioșii veniți din toate colțurile țării au mers la mormântul părintelui, cunoscut ca duhovnic luminat și călugăr vizionar. Cu toții au atins mormântul sfântului, pentru ca rugăciunile lor să se împlinească. ”Eu sunt din Arad. Am venit și la tratament, și să mă rog la mormântul părintelui Arsenie Papacioc. L-am cunoscut, am avut această bucurie. În urmă cu câțiva ani venisem tot la tratament și am fost să mă spovedesc, chiar de ziua mea. Credeți-mă când vă spun că era văzător cu duhul. Cel mai performant tomograf nu cred că era mai clarvăzător decât părintele. Mi-a dat sfaturi de bine, iar ceea ce mi-a spus s-a împlinit. Chiar mi-a scris pe o carte: ”Pocăiți-vă, mântuiți-vă, veseliți-vă!”“, ne-a povestit o credincioasă, Oltea. O altă doamnă, Rodica, a venit la mănăstire direct de la plajă. ”Sunt din București și eram la plajă, dar am auzit că vine Patriarhul. Am simțit o mare nevoie să îl văd și am niște emoții fantastice. Mi se pare un om nemaipomenit. Îi doresc să îi dea Dumnezeu sănătate și nouă, tuturor”, a spus femeia.