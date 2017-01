Patriciu a vîndut Rompetrol

KazMunayGaz, companie de stat din Kazahstan, şi Rompetrol Holding, Elveţia, au semnat, la finele săptămînii trecute, un contract de achiziţie de acţiuni pentru 75% din titlurile companiei The Rompetrol Group (TRG). Grupul de firme KazMunaiGaz a produs în primul semestru al acestui an 8,2 milioane de tone de ţiţei, mai mult cu 25,6% decît producţia anuală a României, dar a prelucrat mai puţin decît rafinăria Petromidia, deţinută de grupul Rompetrol, la care a preluat 75% din acţiuni, pentru 2,7 miliarde dolari. Rompetrol Holding va deţine, în continuare, celelalte 25% din acţiunile TRG, vînzarea fiind rezultatul unei proceduri de licitaţie private care a durat şapte luni. Tranzacţia, încheiată pe 24 august, este condiţionată de aprobarea din partea Comisiei Europene şi din partea altor autorităţi de competiţie relevante. Grupul Rompetrol va fi condus de Patriciu, în calitate de preşedinte şi director general, iar echipa de conducere va fi menţinută încă doi ani. \"A fost un proces lung, multe companii au fost interesate, printre care fonduri de investiţii şi companii petroliere. Criteriile de alegere au fost legate de asigurarea creşterii rapide viitoare a companiei, de asigurarea resurselor financiare şi de acces la resursele minerale. Nu m-a interesat lichidizarea, ci resursele de creştere a companiei\", a declarat, ieri, Dinu Patriciu, preşedintele TRG.

Compania The Rompetrol Group NV controlează pachetul majoritar al Rompetrol Rafinare Constanţa, care, în trimestrul II al acestui an a obţinut un profit net de 11,91 milioane euro, în creştere cu 50% faţă de perioada similară a anului trecut. Compania estimează pentru acest an o cifră de afaceri de 1,98 miliarde dolari, în scădere cu 10% faţă de anul 2006, cînd afacerile companiei au fost de 2,20 miliarde dolari. Rompetrol Rafinare Constanţa are un capital social de 2,10 miliarde lei divizat în 21,09 miliarde de acţiuni. Potrivit liderului Sindicatului Rompetrol Rafinare, Petre Tancău, angajaţii Petromidia nu se tem că-şi vor pierde locurile de muncă, pentru că au un contract colectiv bine pus la punct. „Nu am primit nicio hîrtie oficială de la Bucureşti. Însă, oricine ar veni la conducerea Companiei, nu ne temem de o eventuală restructurare. Avem un contract colectiv de muncă solid şi pentru orice modificare, va trebui să ne aşezăm la masa negocierilor”, a declarat, în numele a peste 700 de angajaţi, liderul Sindicatului Rompetrol. Preluarea a 75% din grupul Rompetrol reprezintă a doua mare tranzacţie ca valoare cu acţionariat românesc, după privatizarea Băncii Comerciale Române, şi l-a făcut pe Patriciu cel mai bogat român.

Brokerii se aşteaptă ca valoarea ridicată la care a fost perfectată tranzacţia să aibă un impact pozitiv atît asupra preţurilor acţiunilor Rompetrol Rafinare, cît şi asupra titlurilor Rompetrol Well Services. Acţiunile rafinăriei erau cotate, ieri, la 13:22, ora suspendării de la tranzacţionare, la 0,1120 lei, în urcare cu 14,29%, după ce piaţa a aflat despre vînzarea companiei-mamă, lichiditatea fiind de 5,88 milioane de lei. Acţiunile Rompetrol Rafinare vor reveni, astăzi, la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti.