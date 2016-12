Patriciu i-ar fi cerut lui Filat să-i înapoieze banii din campania electorală

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, a declarat, joi, că omul de afaceri român Dinu Patriciu i-a cerut liderului PLDM, Vlad Filat, să-i dea înapoi banii pe care i-ar fi oferit în campania electorală. Pentru aceasta, Filat ar fi pregătit zece TIR-uri cu ţigări pentru a face contrabandă, care trebuiau să ajungă în România. Două dintre ele ar fi trecut Prutul cu succes, iar al treilea ar fi fost reţinut de vameşii români, la sfârşitul săptămânii trecute. Captura vameşilor români ar fi fost posibilă din cauza neînţelegerilor dintre preşedintele României, Traian Băsescu, şi omul de afaceri Dinu Patriciu. O captură-record de ţigări, de aproximativ 700.000 de pachete, a fost făcută pe 5 martie, în Vama Albiţa, dintr-un tir înmatriculat în R. Moldova şi care avea ca destinaţie, cel mai probabil, Turcia. Autorităţile vamale au dispus reţinerea întregii cantităţi de ţigări, precum şi a autotrenului, condus de un şofer din R. Moldova. În Vama Albiţa s-au deplasat şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru declanşarea unei anchete şi stabilirea filierei de trafic de ţigări. Potrivit autorităţilor vamale vasluiene, aceasta este cea mai mare captură de ţigări de până acum în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa.

Comuniştii din R. Moldova l-au criticat pe premierul Vlad Filat şi la începutul lunii martie, pe motiv că ar cheltui peste 500.000 de lei (circa 28.000 de euro) pentru a închiria avioane pentru deplasări în străinătate. Deputatul PCRM Grigore Petrenco a declarat că Guvernul de la Chişinău îşi permite un lux exagerat. De asemenea, Petrenco l-a acuzat pe Vlad Filat că ar fi închiriat avionul omului de afaceri român Dinu Patriciu. Deşi a afirmat că îl cunoaşte pe Patriciu, premierul moldovean a precizat că nu alege personal companiile aeriene. Premierul Vlad Filat a afirmat atunci că închirierea de avioane este singura soluţie, deoarece R. Moldova nu dispune de un aparat de zbor destinat demnitarilor. Pe aeroportul din Chişinău se află o aeronavă donată de Rusia şi veche de 30 de ani, care este defectă.

Dinu Patriciu a declarat, joi, că declaraţiile lui Vladimir Voronin privind returnarea banilor pe care i-ar fi împrumutat în campania electorală lui Vlad Filat sunt false, precizând că el nu a avut niciun fel de relaţie comercială sau financiară cu premierul moldovean. “Nu e adevărat sub nicio formă. Sub nicio formă n-are nicio legătură cu realitatea”, a susţinut Patriciu. Întrebat dacă Voronin dezinformează, omul de afaceri a replicat: “Da, bineînţeles. Este o prostie. Eu nu am avut niciun fel de relaţie comercială sau financiară cu domnul Filat, vreodată, de niciun fel. L-am văzut o singură dată în viaţa mea”. Omul de afaceri a precizat că nu există nicio susţinere financiară din partea sa către Vlad Filat, pentru campania electorală a politicianului moldovean.