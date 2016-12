Patrick Dempsey, greu încercat de moartea mamei

Amanda Dempsey, mama actorului Patrick Dempsey, a decedat luni, la vârsta de 79 de ani, după o lungă suferinţă cauzată de cancerul ovarian. După ce mama lui s-a îmbolnăvit de cancer, actorul din ”Grey`s Anatomy / Anatomia lui Gray”, împreună cu surorile sale, Mary şi Alicia, şi în parteneriat cu Central Maine Medical Center, unde s-a tratat Amanda Dempsey, a înfiinţat, în anul 2008, The Patrick Dempsey Center for Cancer Hope & Healing, în oraşul său natal, Lewinston. ”Întreaga familie de la Central Maine Medical Center deplânge trecerea în nefiinţă a Amandei Dempsey. O să ne fie dor de Amanda, însă am fost cu toţii binecuvântaţi că am cunoscut-o şi am fost inspiraţi de povestea ei de viaţă”, a declarat, într-un comunicat, Peter Chalke, preşedinte şi director executiv al centrului medical.

Amanda Dempsey s-a luptat cu mai multe recidive ale bolii, încă din 1997. ”Pentru o familie, să aibă un diagnostic de cancer este devastator şi toate informaţiile pot fi devastatoare”, declara Patrick Dempsey, de 48 de ani, la deschiderea spitalului.