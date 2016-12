Patrick Dempsey ţine la căsnicia sa

Zece ani de mariaj într-o lume nebună a celebrităţilor în care tentaţiile sunt mari sunt o mare performanţă pentru starul din serialul ”Anatomia lui Grey”, Patrick Dempsey şi soţia sa, Jill Fink. ”Amândoi ne-am maturizat şi am învăţat împreună în fiecare zi”, a recunoscut vedeta. ”Sunt romantic, dar cred că asta înseamnă mai mult decât să duci flori. Mariajul este grozav şi binecuvântat, dar ai nevoie de muncă şi înţelegere. Trebuie să îţi faci timp ca să îl petreci cu partenerul şi să lucraţi la controverse. Cu cât ne maturizăm şi învăţăm, atât individual, cât şi în cuplu, cu atât mai apropiaţi devenim”, a declarat Patrick Dempsey.

Vorbind despre prima întâlnire cu cea care avea să îi devină soţie, acesta a adăugat: ”Am ştiut de cum am văzut-o. Este frumoasă, dar, cel mai important, am avut o conexiune. Datorită ei am învăţat că ai nevoie să ai o viaţă dincolo de această industrie, altfel vei rămâne simţindu-te extrem de gol. Aşa că, însurându-mă cu Jill, a fost un punct de cotitură pentru mine. Mă gândeam: ”, a completat actorul. Patrick Dempsey şi Jill Fink au împreună trei copii, Tatula, de 8 ani şi gemenii Darby şi Sullivan, de 3 ani.