Patrick Swayze, spitalizat din cauza pneumoniei

Actorul american duce o luptă grea cu cancerul, dar acum are de înfruntat şi o pneumonie şi s-a internat la un spital, pentru a fi ţinut sub observaţie. Vestea a fost dată la un eveniment de presă al Asociaţiei Criticilor de Televiziune la Los Angeles, unde starul din „Dirty Dancing” trebuia să vorbească despre serialul său, „The Beast”. „Cînd am ajuns aici în această dimineaţă, aveam unele veşti. Patrick Swayze s-a internat la spital. Totuşi, ne-a rugat în mod special să continuăm cu evenimentul de azi. Îi dorim numai bine în privinţa recuperării sale”, a declarat Abbe Raven, preşedintele reţelei de televiziune care difuzează serialul, A&E. După spusele unui apropiat, actorul se luptă cu starea sa proastă de sănătate, dar nu este pe moarte şi aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la muncă. „Patrick urmează tratamentul şi încă se luptă. Se simte prost că nu a putut să fie la evenimentul de presă. Se simte bine şi asta este tot la ce poate spera cineva în acest stadiu. Nu este pe patul de moarte. Nimeni nu ştie vreodată ce este cu cancerul, dar Patrick Swayze se simte bine. CÎnd va fi externat, va încerca să reprogrameze cÎt poate de mult”, a mărturisit un prieten al starului. „Patrick ştie că nu este un miracol. Poate face atît de puţin. Trebuie să aibă grijă de el, aşa că s-a internat ca să primească ajutorul de care are nevoie”, a declarat o altă sursă din anturajul actorului.