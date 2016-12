Patrick Vieira, antrenor principal la New York City

Fostul jucător al echipelor Arsenal Londra şi Manchester City, Patrick Vieira, a fost numit în funcția de antrenor al formaţiei New York City, din liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS). Vieira a semnat un contract pe trei sezoane, urmând să preia funcţia începând cu 1 ianuarie 2016. Fostul internațional francez a ocupat înainte postul de antrenor al echipei de tineret a clubului Manchester City. El urma să ajungă la New York în cursul zilei de marţi, pentru a se întâlni cu directorul sportiv Claudio Reyna şi cu antrenorul portarilor, Rob Vartughian. La New York City evoluează şi fostul mijlocaş al echipei Chelsea, englezul Frank Lampard, dar și italianul Andrea Pirlo sau spaniolul David Villa.

EUSEBIO SACRISTAN A PRELUAT ECHIPA SPANIOLĂ REAL SOCIEDAD

Eusebio Sacristan a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Real Sociedad, înlocuindu-l pe scoţianul David Moyes. „Este o onoare şi o mare încercare să antrenez această formaţie. Sunt entuziast, este o mare provocare pentru mine. Avem toate condiţiile pentru a îmbunătăţi lucrurile”, a declarat Sacristan, care a semnat un contract valabil până în iunie 2017. Eusebio Sacristan, în vârstă de 51 de ani, a fost antrenor secund la FC Barcelona, iar apoi a pregătit ca principal echipele Celta Vigo şi FC Barcelona B. Moyes, în vârstă de 52 de ani, a fost demis luni. El a preluat formaţia spaniolă în urmă cu un an, după ce anterior pregătise formațiile Everton şi Manchester United. Real Sociedad ocupă locul 16 în campionatul Spaniei, după 11 etape.

BALLARDINI L-A ÎNLOCUIT PE IACHINI LA US PALERMO

Giuseppe Iachini a fost demis marţi din funcţia de antrenor principal al echipei US Palermo, fiind înlocuit cu Davide Ballardini. Iachini, în vârstă de 51 de ani, se afla în funcţie din 25 septembrie 2013. Ballardini (51 de ani) a semnat un contract până la finalul sezonului cu formaţia pe care a mai pregătit-o în sezonul 2008-2009. După disputarea a 12 etape din Serie A, Palermo ocupă locul 12, cu 14 puncte.

SAMPDORIA L-A DEMIS PE ZENGA

Walter Zenga a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Sampdoria Genova, după înfrângerea din partida cu AC Fiorentina, scor 0-2, din etapa a 12-a a campionatului Italiei. Conform presei italiene, pe lista înlocuitorilor lui Zenga se află Vincenzo Montella, Cesare Prandelli, Luigi Delneri şi Eugenio Corini. Zenga a preluat-o pe Sampdoria în iunie a.c., iar în 12 etape a înregistrat patru victorii, patru remize şi patru înfrângeri. În acest sezon, Sampdoria a ratat calificarea în grupele Ligii Europa. Zenga, în vârstă de 55 de ani, a mai pregătit în cariera sa echipele New England Revolution, Brera, FC Naţional, Steaua Bucureşti, Steaua Roşie Belgrad, Gaziantepspor, Al Ain, Dinamo Bucureşti, Catania, US Palermo, Al Nasr (Arabia Saudită), Al Nasr (Emiratele Arabe Unite) şi Al Jazira. Ca jucător, Zenga a evoluat în perioada 1994-1996 la Sampdoria Genova.

STRAMACCIONI ESTE NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI PANATHINAIKOS ATENA

Italianul Andrea Stramaccioni a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Panathinaikos Atena, înlocuindu-l pe Yannis Anastasiou. El a semnat un contract până în vara anului 2017 şi va avea un salariu anual de 750.000 de euro. Andrea Stramaccioni, în vârstă de 39 de ani, a mai pregătit în cariera sa formaţiile Internazionale Milano şi Udinese. După zece etape disputate în campionatul Greciei, Panathinaikos Atena ocupă locul 2, cu 22 de puncte, la opt puncte de liderul Olympiakos Pireu.