Patronatele cer măsuri protecţioniste pentru economie

Guvernul trebuie să adopte, cu scopul depăşirii crizei financiare, măsuri protecţioniste pentru economie, care are nevoie în acest an de o infuzie de capital de circa 4 miliarde euro, susţin reprezentanţii patronatelor. \"Actualul Guvern ar trebui să se îndrepte cu faţa spre economia reală şi mai puţin spre Bruxelles şi să ia măsuri protecţioniste pentru economie\", a declarat preşedintele UGIR-1903, Ioan Corîci. El a arătat că nu există ieşire din criză prin măsuri luate la nivel global, ci prin decizii adoptate, individual, la nivelul fiecărei ţări. \"După calculele noastre, economia românească are nevoie pentru acest an de patru miliarde de euro. Guvernul trebuie să infuzeze aceşti bani, în acest an, în economie. Există două soluţii pentru a face rost de bani, fie un împrumut de la FMI sau Banca Mondială, fie din investiţii străine directe atrase mai ales în infrastructură\", a arătat Corîci. Pe de altă parte, reprezentanţii patronatelor solicită statului încă o dată reeşalonarea datoriilor firmelor la bugetul de stat. \"Am cerut ANAF şi ministrului Pogea (Gheorghe Pogea, ministrul Finanţelor, n.r.) să existe o relaxare fiscală, nu în sensul reducerii taxelor şi impozitelor, ci sub forma reeşalonării plăţilor pentru firmele care au dificultăţi. Această relaxare ar trebui aplicată tuturor firmelor care au fost buni platnici pînă anul trecut şi care au dificultăţi din cauza crizei\", a spus Corîci. Patronii susţin că statul are mai mult de cîştigat dacă aceste firme îşi continuă activitatea, decît să le închidă, întrucît ar putea să-şi plătească datoriile numai după ce vor trece de dificultăţi. \"Am cerut o schimbare de atitudine faţă de firmele pentru care statul a blocat conturile pentru cîteva zeci de mii de lei datorie la stat, chiar dacă acestea au plătit pînă acum milioane de lei la buget. Sîntem singura ţară din Europa în care nu există un sistem de analiză a fiecărei firme, prin care să se evalueze ce cîştigă sau ce pierde statul prin închiderea unei firme\", a adăugat Corîci. Referitor la acest subiect, preşedintele Uniunii Naţionale a Patronatelor cu Capital Privat din România, Costel Olteanu, a arătat că cele mai multe firme dispar în această perioadă din cauza datoriilor la stat. \"Sînt foarte multe firme care au primit somaţii de la stat şi care sînt în prag de executare silită. Cele mai multe dintre acestea au creanţe la stat, astfel statul îşi omoară contribuabilii\", a apreciat Olteanu. Potrivit patronatelor, principalele măsuri de ieşire din criză ar trebui să vizeze asigurarea fluxului de creditare, susţinerea întreprinderilor productive şi mai ales a celor mici, politici speciale, respectiv facilităţi fiscale sau subvenţii directe pentru cei care angajează şomeri şi dialogul social. În ceea ce priveşte dialogul social, reprezentanţii patronatelor afirmă că acesta este blocat de mai mult timp, deoarece Guvernul nu a numit încă cei 14 secretari generali care reprezintă autorităţile în Consiliul Economic şi Social.