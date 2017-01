Patronul Adevărul Holding, intermediar în vânzarea copiilor români în SUA

O dezvăluire incendiară a fost făcută, miercuri noaptea, de Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În gura presei”, la Antena 3. Cunoscutul jurnalist a prezentat „portretul unui oligarh” apropiat al lui Băsescu şi care sponsorizează o bună parte a „uriaşului aparat de propagandă băsistă” şi, “la vedere, și consilieri prezidențiali”. Badea a trecut în revistă numeroasele afaceri necurate în care a fost implicat acesta, potrivit unor articole din arhivele online ale mai multor ziare româneşti. Una dintre aceste afaceri, cu CFR-ul, a fost îngropată de DNA, deşi procurorii calculaseră un prejudiciu de 1.700 de miliarde de lei! Materialul prezentat de Badea este un reportaj realizat în anii ’90 de reporterii emisiunii "60 Minutes", a canalului american CBS. Subiectul reportajului: adopțiile copiilor în România. Imediat după Revoluţie, România era privită ca una dintre puţinele pepiniere de copii albi - „white lily” - din lume, de unde americanii se puteau „aproviziona”. Revoluţia din ’89 a dus la deschiderea granițelor, capitalismul a pătruns în România şi, din păcate, una din primele mărfuri vândute au fost copiii. O afacere extrem de bănoasă, copiii români costând între 1.000 şi 30.000 de dolari. Ba se vindeau şi la ofertă, două surori, „lăsate la preţ”. Reporterul american aflat în România şi-a realizat materialul cu camera ascunsă şi povestea că era suficient să te plimbi puţin prin holul unui hotel din Bucureşti ca să te abordeze un broker, un intermediar în vânzarea copiilor. Unul dintre aceşti samsari de copii este Cristian Burci, „oligarhul” pe care îl prezentam la început, proprietar al Adevărul Holding, Prima TV, al unui ziar şi unui post de radio. Ușor de recunoscut din imagini, deși au trecut 24 de ani, "baby-broker"-ul discută „pe faţă” cu reporterul condițiile și prețul la care poate fi adoptat un copil român. Pare foarte bine informat întrucât oferă detalii despre familii, sistem, cât durează procesul de adopţie şi cât şi unde dă mită asistentelor medicale, asistenţilor sociali, avocaţilor, judecătorilor, inspectorilor sociali, părinţilor etc. Potrivit jurnalul.ro, „așa cum vinde acum vagoane, și atunci, Burci dovedea calități de bun negociator”, având o ofertă foarte variată, pliată pe dorințele fiecărui client, băieți sau fete, la orice vârstă. Cerea între 3.500 și 7.000 de dolari per copil şi, potrivit reporterului, cu banii pe care îi primeau, părinţii, aleşi pe sprânceană, reuşeau să-şi cumpere un video, la mare modă în acea perioadă, şi nişte haine de la shop. Câţi bani ajungeau la părinţi şi cât la intermediar, desigur, a rămas o enigmă. „Câte grădinițe de copii a vândut Cristian Burci până a devenit om de afaceri? Au fost oare acei copii mai fericiți? Câți mai trăiesc, câți au fost doar donatori de organe?”, se întreabă jurnaliştii de la jurnalul.ro. „Nu comentez porcării“, este singura declarație pe care a dat-o Cristian Burci când a fost contactat de jurnaliștii de la Paginademedia.ro

Cum a reuşit Cristian Burci să scape şi cum a făcut uitată această perioadă neagră a vieţii sale explică tot jurnaliştii de la jurnalul.ro: „Numele lui Cristian Burci a fost asociat cu unul dintre coordonatorii acţiunii Securității împotriva Monicăi Lovinescu, jurnalist la postul de radio Europa Liberă - maiorul DIE (ajuns mai apoi general) Gheorghe Şerbănescu, ofiţer de legătură pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) şi unul dintre traducătorii lui Ceauşescu pentru limbile arabe. După 1990, Gheorghe Şerbănescu a ajuns ambasador în Kuweit, iar după aceea s-a dedicat afacerilor. A fost acuzat că ar fi fost unul din devalizatorii Bancorex. Partener de afaceri cu Cristian Burci, Șerbănescu a fost acuzat că l-ar fi protejat pe acesta datorită relaţiilor sale în cadrul SIE, împreună cu fostul şef al spionajului extern, Ioan Talpeş”. Fostul director al SRI, Radu Timofte, declara acum câţiva ani: "Am trimis nenumărate note informative în care avertizam instituţiile statului, inclusiv la Parchet, dar n-a ţinut nimeni cont de ele, pentru că Burci venea de mână cu generalul (SIE - n.r.) Gheorghe Şerbănescu şi bloca demersurile noastre. (...) Burci n-a fost protejat de SRI, ci de celălalt serviciu secret, de unde provine generalul Şerbănescu. De acolo mai provin şi alţii care îl protejează". Aşadar, profitând de atenţia discretă şi protectoare a serviciilor secrete, Burci şi-a croit drum în lumea afacerilor, în urma sa rămânând dosare închise, fapte prescrise şi copii vânduţi în holul unui hotel din Bucureşti. Acest om este unul dintre sponsorii principali ai propagandei lui Traian Băsescu, unul dintre posturile la care acesta a apărut mai des decât la B1 fiind chiar site-ul adevarul.ro, potrivit lui Badea. "În zilele noastre, domnul Burci are „Adevărul“, are Prima, are „Dilema“ şi alte câteva flecuşteţe media. „Adevărul“ este acum o tribună frecventabilă pentru domnul Traian Băsescu şi doamna Kovesi. Cred că, statistic vorbind, dacă socotim prezenţa celor doi în ultimele şase luni, s-ar putea să iasă mai multe prezenţe la „Adevărul“ decât la B1, să zicem" a mai spus Mircea Badea. Şi purtătorul de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale, Bogdan Oprea, fost redactor-şef la „Adevărul“, este pe “lista sponsorizaţilor”. El este blogger la „Adevărul“, de unde a primit 28.000 de euro pe an pentru patru (4 - n.r.) material într-un an?! Materialul poate fi urmărit, integral, accesând link-ul http://www.antena3.ro/romania/cine-este-oligarhul-propagandei-basiste-si-ce-facea-in-anii-90-cristian-intermedia-vanzarea-263546.html.

MEDIA DIRECTION, ÎN INSOLVENŢĂ Agenția Media Direction, deținută de Cristi Burci, și-a cerut oficial insolvența, după ce, în ultimele luni, a fost asaltată de creditori. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București joia trecută, potrivit DailyBusiness. În ultimele luni, mai multe companii au depus dosare de recuperare a datoriilor de la Media. Oficialii grupului BBDO, din care face parte agenția, declarau atunci că situația de acum are o cauză mai veche: cazul Bigger Group - Marcel Străuț, în urma căruia Media Direction a rămas cu o “gaură” de peste două milioane de euro. “Suferim de pe urma cazului Bigger Group, de acum câțiva ani. Pentru Media Direction, paguba a fost însemnată”, a explicat Nora Marcovici, CEO al grupului BBDO, din care face parte agenția de media. “Ne dorim să trecem peste acest moment, iar jucătorii din piață să înțeleagă situația”, a adăugat Nora Marcovici. În luna iunie, șapte procese de executare silită erau deschise împotriva Media Direction, de posturi precum Kanal D și Antena 3.