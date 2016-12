Patronul Cherhanalei „Club 23“, găsit carbonizat

Crimă abominabilă, accident nefericit sau mod disperat de a-şi încheia socotelile cu viaţa? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundă anchetatorii în dosarul în care investighează moartea administratorului Cherhanalei „Club 23”, din localitatea 23 August, Viorel Vălimăreanu. Cazul a ajuns în atenţia autorităţilor ieri dimineaţă, după ce pompierii au fost chemaţi să stingă un incendiu izbucnit la un autoturism de teren, pe malul lacului Tatlageac. Evenimentul a căpătat, însă, o altă turnură în momentul în care, după ce au stins flăcările, militarii au observat că pe locul şoferului se afla trupul carbonizat al unui bărbat. Criminaliştii au ajuns în scurt timp la faţa locului, iar declaraţiile martorilor, dar şi unele probe găsite printre resturile maşinii au indicat faptul că victima ar fi Viorel Vălimăreanu.

ULTIMA ORĂ Administratorul Cherhanalei „Club 23” a fost văzut de angajaţii săi, pentru ultima dată, în jurul orei 9.00. Nimic, însă, nu a prevestit ceea ce avea să se întâmple doar câteva zeci de minute mai târziu. „Era ora 9.06 când eu şi colegii mei ne-am întâlnit cu şeful, Viorel Vălimăreanu, la local. Eu am vorbit cu el pentru că veniseră două fete care vroiau să se angajeze. Am rămas apoi în local ca să ne bem cafelele. La plecare, ne-a dat 50 de lei şi ne-a spus să mergem să ne luăm ţigări. Noi eram de muncă în foişorul din zona în care a fost găsită maşina arsă. Am plecat în localitatea 23 August şi, când ne-am întors, am văzut, de departe, că ieşea fum dintr-un autoturism. Când ne-am apropiat, am văzut că era maşina pe care şi-o cumpărase şeful de câteva zile. Era cuprinsă în totalitate de flăcări. Câteva secunde mai târziu am auzit şi o bufnitură, cred că a explodat ceva înăuntru. Când ne-am uitat prima dată în maşină, am văzut o mână. Ne-a fost frică să ne apropiem. Am sunat apoi la 112“, a povestit Iulian Claudiu Tudose, un angajat. În momentul în care a părăsit localul, Vălimăreanu le-a spus angajaţilor că pleacă să încarce patru butelii.

PREMISE Pompierii şi criminaliştii au efectuat o serie de investigaţii, însă nu au putut să stabilească cu exactitate cauzele care au dus la producerea acestui incendiu. „În momentul în care am ajuns, maşina ardea în totalitate. În interior am găsit o persoană carbonizată. Din declaraţiile martorilor se pare că, cel mai probabil, ar fi proprietarul complexului. În maşină am găsit patru butelii care aveau robinetele deschise. Luăm în calcul şi o posibilă scăpare de gaze. Cert este că a existat şi o explozie din cauza gazelor acumulate în habitaclul maşinii. Am înţeles de la martori că el a plecat să încarce buteliile, însă nu ştim dacă a apucat să facă acest lucru sau a venit direct aici“, a declarat Crinu Bărberu, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“. Criminaliştii susţin că au în vizor toate ipotezele.„Facem cercetări. Urmează să se facă necropsia. Deocamdată nu sunt suspiciuni. Este un posibil suicid, dar luăm în calcul orice variantă“, a menţionat şeful Serviciului Investigaţii Criminale, cms. şef Gheorghe Lupşă. „Nu avem indicii că a fost legat. Scaunul şoferului era dat pe spate, iar victima era întinsă. Nu excludem nicio variantă. Până acum, sinuciderea pare cea mai plauzibilă ipoteză“, a adăugat cms. şef Sinan Musledin, şeful Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa.

VÂNAT DE CREDITORI Apropiaţii spun că Vălimăreanu avea foarte multe datorii şi că de ceva vreme căzuse în patima băuturii. „După cât am văzut eu, şi-a dat foc. Avea multe datorii. Mie avea să îmi dea vreo 40.000 de lei din august anul trecut. Azi venisem să îi cer din nou banii. Mi-a mai dat câte ceva anul trecut şi mi-a promis că până pe 1 ianuarie îmi dă 20.000 de lei. Îi mergea prost. Căzuse şi în patima alcoolului. De fiecare dată când am venit să îi cer bani, îl găseam beat. Nu mai răspundea la telefon. Pe 26 decembrie am fost la el în restaurant. El era băgat într-o parte a localului şi bea vodcă. Eu îl întrebam de bani şi el zicea că face, că drege. Nu cred că l-a omorât nimeni. Ştiu că mai avea datorii şi la alte persoane. Nu are soţie, doar un băiat care lucrează în Bucureşti. Azi (ieri - n.r.) am vorbit cu el la telefon şi am înţeles că vine şi el spre Constanţa. Nu avea o relaţie bună cu tatăl său. Mi-a povestit că a plecat de aici pentru că nu vroia să mai lucreze cu el, că nu era cinstit“, a declarat Alexandru Stelian, din Călăraşi, un creditor. Alţi apropiaţi ai lui Vălimăreanu susţin că el nu ar fi fost în stare să facă un asemenea gest. „Era un om îndrăgostit de viaţă. Îl cunoşteam de mulţi ani şi nu l-aş fi crezut în stare de un asemenea lucru. Cred că a fost un accident nefericit ori un mod de a curma o suferinţă ascunsă. El a fost operat pe cord în urmă cu trei ani“, a spus un partener de afaceri. Totodată, apropiaţii spun că Vălimăreanu a luat bani şi de la cămătari şi că fosta concubină, care l-a părăsit în urmă cu mai bine de o lună, făcuse un împrumut la bancă pentru a acoperi o parte din datorii. Mai mult, miercurea trecută, Vălimăreanu cumpărase maşina în care a fost găsit, aceasta fiind parţial achitată. Anchetatorii aşteaptă acum rezultatul necropsiei, care va face lumină în acest caz.